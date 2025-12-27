¡Ö²ÃÄÅ¤Á¤ã¤óÌîÀ¸»ù¤¹¤®¤ë¾Ð¡×àÅÏµ´á¸µÌ¾»ÒÌò¡Ä36ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿à¸½ºß¤Î»Ñá¤ËÇ®»ëÀþ¡Öº£²¿¤·¤Æ¤ë¤Î?¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¡×¡ÖÆ»¤Ç¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¡ÖÅÏ¤ëÀ¤´Ö¤Ïµ´¤Ð¤«¤ê¡×¤ÎºÆÊüÁ÷¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ºÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë36ºÐ¤Î¸µÌ¾»ÒÌò¤¬¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÇ¯Ëöµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÃù¶â¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤·³¤³°Î¹¹Ô¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¶á¶·¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢±§Ìî¤Ê¤ª¤ß¡£
¡¡¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Æü¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÅÔÄ£¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£±ð¤ä¤«¤Ê¹õÈ±¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤Ç¾Ð´é¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±§Ìî¤ÏTBS¥É¥é¥Þ¡ÖÅÏ¤ëÀ¤´Ö¤Ïµ´¤Ð¤«¤ê¡×¤Ç5»ÐËå¤Î¼¡½÷Ž¥¸Þ·î(Àô¥Ô¥ó»Ò)¤Î²È¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì°é¤Ã¤¿¾¯½÷¡¦²ÃÄÅ¤ò±é¤¸¤¿¡£½éÅÐ¾ì¤·¤¿Âè4¥·¥ê¡¼¥º¤¬¸½ºß¡¢BSŽ°TBS¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¾®³ØÀ¸¤Ç·ö²Þ¾åÅù¤Î²ÃÄÅ¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö²ÃÄÅ¤Á¤ã¤óÌîÀ¸»ù¤¹¤®¤ë¾Ð¡×¡Ö½é´ü²ÃÄÅ¤Á¤ã¤ó¤¬¤¿¤À¤ÎË½¤ì¤óË·¤Ç¤ª¤â¤í¤¤¾Ð¡×¤Ê¤É¡¢Ä¹Âæ»ì¤òÆñ¤Ê¤¯¤³¤Ê¤¹àÅ·ºÍ»ÒÌòá»þÂå¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢¡Ö¤¹¤Ã¤«¤êÎ©ÇÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡Öº£¤ÏÆ»¤Ç¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤°¤é¤¤Âç¿Í¤Î½÷À¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¡×¡Öº£²¿¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«?¡×¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤âÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡ÖÅÏ¤ëÀ¤´Ö¤Ïµ´¤Ð¤«¤ê¡×¤Ï1990Ç¯¤«¤é2011Ç¯¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡£±§Ìî¤ÏºÇ½ªÂè10¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢½÷Í¥¶È¤òµÙ»ß¤·¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£ÄÌÌõ¤äËÝÌõ¤Ê¤É¤â¼ê¤¬¤±¤ë¡£