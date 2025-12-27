¡Ö¼ê¤È´é¤Î¥µ¥¤¥º¤¬°ì½ï¡×ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËË¾ºÎ¶à¤É¶ÛÄ¥á¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Î²£¹Ë¤â¡Ä¡×¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬2¤Ä¡£¼ïÎà¤¬°ã¤¦¤±¤É¡×
ÃåÊª»Ñ¤Î²£¹Ë¤ÎÎÙ¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¤¬¡¢ÁêËÐÉô²°¤òË¬¤ì¤¿½÷Í¥¤ÎÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖÀèÆü¡¢Î©Ï²Éô²°¤ËÁÇÅ¨¤Ê¥²¥¹¥È¤¬¡Ä¡ª ¤Ê¤ó¤È¡¢½÷Í¥¤ÎÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¤µ¤ó¤¬Í·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡¡ÖÝæò°°ìÁ®¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿³Û¤Î²¼¤Ç¡¢ÃåÊª»Ñ¤Î²£¹Ë¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï¡¢º°¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤àÀÐ¸¶¤¬¡Ä¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¡¢²£¹Ë¤â»×¤ï¤º¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¶ÛÄ¥¡ª¡©¡Ê¾Ð¡Ë µ®½Å¤Ê¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¤Î¤ª±Û¤·¤ò¡¢Éô²°°ìÆ±³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¶Ã¤¤¤¿¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¹ë²Ú¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬2¤Ä¡£¼ïÎà¤¬°ã¤¦¤±¤É¡×¡Ö²£¹Ë¤Î¼ê¤ÈÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¤µ¤ó¤Î´é¥µ¥¤¥º°ì½ï¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Î²£¹Ë¤â¿Íµ¤½÷Í¥¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¶ÛÄ¥µ¤Ì£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£