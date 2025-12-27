¡Ö¼ä¤·¤¤¤±¤ÉËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂçÄÅÎ¼²ð¡¢à¥¤¥Ë¥ó¥°¥¤¡¼¥¿¡¼áÍ¸¶¹ÒÊ¿¤Î·êËä¤á¤Ë°ÕÍß
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂçÄÅÎ¼²ðÅê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¤¿Í¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¡Ê33¡Ë¤Îà·êá¤òËä¤á¤ë¤³¤È¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£Íèµ¨ÀèÈ¯Å¾¸þ3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë±¦ÏÓ¤Ï¡ÖÍ¸¶¤µ¤ó¤ÎÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¾¯¤·¤Ç¤âËÍ¤¬Êä¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Ê¤¬¤éÍèÇ¯¤ÏÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇÂ¿¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿¾¡¤ÁÆ¬¤ÎÍ¸¶¤Ï¡¢º£µ¨¥Á¡¼¥àºÇÂ¿175²ó¤òÅê¤²¤¿à¥¤¥Ë¥ó¥°¥¤¡¼¥¿¡¼á¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¾¡¤ÁÀ±¤ÈÅêµå²ó¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÂç¤¤ÊÄË¼ê¤À¡£Í¸¶¤Î¥°¥é¥Ö¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Û¤ÉÊé¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂçÄÅ¤Ï¡Ö¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¡£ÀèÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤¹¤´¤¤ÏÃ¤¹µ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·É°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¡ÊÍ¸¶¤¬Åê¤²¤Æ¤¤¤¿¡Ë180¥¤¥Ë¥ó¥°¶á¤¯¤òÂ¾¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÇÅê¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤È¤â°Õµ¤¹þ¤à¡£º£µ¨¤Ï12»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ6¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦92¡£ºå¿À¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º½é¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÏÁá¤á¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢7²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¤¿¤Î¤Ï1»î¹ç¤Î¤ß¡£12»î¹ç¤Ç·×65²ó⅔¤Èµ¬ÄêÅêµå²ó¤ÎÈ¾Ê¬¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂçÄÅ¤Ï¡ÖÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£ËÍ¤¬¼¡¤Î²ó¤òÅê¤²¤ë¤è¤ê¡¢Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¤¬1¥¤¥Ë¥ó¥°Á´ÎÏ¤Ç¤¤¤¯Êý¤¬°Â¿´´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡¼óÇ¾¿Ø¤Ë¡Ö°Â¿´´¶¡×¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥ª¥Õ¤ÏÊ¿¶ÑµåÂ®¥¢¥Ã¥×¤ËÅØ¤á¤ë¡£¡ÖÊÑ¤Ë¿·¤·¤¤µå¼ï¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ÎÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤ê¤â°ìÈÖ¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¡Ê¤òËá¤¯¡Ë¡×¡£½ÖÈ¯ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Çº£µ¨¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®146¥¥í¤«¤é3¥¥í¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÖÀèÈ¯¤È¤·¤ÆÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤¿¤¤¡£´°Åê¡¢´°Éõ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤é1¡¢2»î¹ç¤Ï¡Ê´°Åê¤ä´°Éõ¤ò¡Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¼óÇ¾¿Ø¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤ÞÅê¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£ÌÜ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀèÇÚ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÏÓ¤ò¿¶¤ë³Ð¸ç¤À¡£
