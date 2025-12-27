¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç»ö¸ÎÁê¼¡¤° Â¿½Å»ö¸ÎÈ¯À¸¤Î´Ø±ÛÆ»¤Ç¤Ï¾å²¼Àþ¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬Â³¤¯ NEXCOÅìÆüËÜ¤Ï¹°è±ª²ó¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¡¿·³ã¢ã¸á¸å6»þ¸½ºß¢ä
¹âÂ®Æ»Ï©¤Ê¤É¤Ç»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£26ÆüÌë¡¢60Âæ°Ê¾å¤¬Íí¤àÂ¿½Å»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿´Ø±ÛÆ»¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤â°ìÉô¶è´Ö¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·²ÇÏ¸©¤Î´Ø±ÛÆ»²¼¤ê¤Î¿å¾åICÉÕ¶á¤Ç¤Ï¡¢26ÆüÌë¡¢¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¸åÂ³¼Ö¤¬ÄÉÆÍ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢·×60Âæ°Ê¾å¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬È¯À¸¡£
¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¿·³ã¸©¤ÎÅòÂô¥¤¥ó¥¿ー¤È·²ÇÏ¸©¤Î·îÌëÌî¥¤¥ó¥¿ー¤Î´Ö¤Ç¤Ï¸á¸å6»þ¸½ºß¤â¾å²¼Àþ¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬Â³¤¡¢²ò½ü¤ÎÌÜÅÓ¤Ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
NEXCOÅìÆüËÜ¤Ï¡¢²ò½ü¤Ë¤ÏÁêÅö¤Ê»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¾å¿®±ÛÆ»¤äÈØ±ÛÆ»¤Ê¤É¤Ø¤Î¹°è±ª²ó¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·³ã¸©Æâ¤Ç¤Ï¤³¤Î¤Û¤«ËÌÎ¦Æ»¤äÆüËÜ³¤ÅìËÌÆ»¤Ç¤â»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¡¢°ì»þÄÌ¹Ôµ¬À©¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
