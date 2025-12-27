「ボクシング・８回戦」（２７日、愛知県国際展示場）

元世界３階級制覇王者ジョンリエル・カシメロ（フィリピン）が、再起戦で元ユーススーパーバンタム級王者の溝越斗夢（ＬＵＳＨ）に５回１分１０秒、ＴＫＯで勝利した。勝利直後のリング上でのインタビューでは「ルイス・ネリと戦いたい」と対戦を希望した。

カシメロは１回は力強い左右のフックで攻撃。２回は溝越の右カウンターを被弾して一瞬、後退する場面もあったが、すかさず反撃した。３回は強い右ストレート、さらに左フックも浴びせて相手の顔面に鼻血が吹き出した。

５回は連打で相手をぐらつかせると、さらにたたみかけてダウンを奪った。溝越は立ち上がったが、レフェリーが試合を止めた。

カシメロは１０月２５日にキルギスで行われた５８・０キロ契約１０回戦で、当時日本フェザー級７位（現６位）の亀田京之介（ＭＲ）に０−３で判定負けしていた。自らこの日の再起戦を希望し、日本のリングに上がっていた。

この日の勝利で通算成績は３５勝（２３ＫＯ）５敗１分け１無効試合となった。