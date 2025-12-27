Ç¯ËöÇ¯»Ï¡Èµ¢¾Ê¥é¥Ã¥·¥å¡É¤Ç¿·´´Àþ¤ä¶õ¤ÎÊØ¤Î²¼¤ê¥Ô¡¼¥¯¡ÄÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¤Û¤ÜËþÀÊ¤Ë¡¡ËÌÎ¦¿·´´Àþ¼«Í³ÀÊ¤Î¾è¼ÖÎ¨¤ÏºÇ¹â¤Ç120¡ó
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò¤Õ¤ë¤µ¤È¤ä¹Ô³ÚÃÏ¤Ç²á¤´¤¹¿Í¤¿¤Á¤Îµ¢¾Ê¥é¥Ã¥·¥å¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢±Ø¤ä¶õ¹Á¤Ç¤Ïº®»¨¤Î¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î±Ø¤Ç¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¤ò»ý¤Ã¤¿²ÈÂ²Ï¢¤ì¤äµ¢¾ÊµÒ¤Î»Ñ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿·´´Àþ¤Ï²¼¤ê¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢JRÅì³¤¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸á¸å4»þÈ¾¤Î»þÅÀ¤ÇÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ÎÁ´ÀÊ»ØÄê¤Ç±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×²¼¤ê¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÎó¼Ö¤ÇËþÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Ç¤Ï¡¢¼«Í³ÀÊ¤Î¾è¼ÖÎ¨¤¬ºÇ¹â¤Ç120¡ó¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É³Æ¿·´´Àþ¤Ïº®»¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶õ¤ÎÊØ¤Ç¤â¹ñÆâÀþ¤È¹ñºÝÀþ¡¢¤¤¤º¤ì¤â²¼¤ê¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾å¤ê¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï2026Ç¯1·î4Æü¤Ç¤¹¡£