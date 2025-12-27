女子プロレス「マリーゴールド」の１Ｄａｙタッグトーナメントが２７日の東京・後楽園ホール大会で行われ、山岡聖怜（１９）＆心希（１７）のスーパールーキータッグが初優勝を果たした。

８チームがトーナメント１回戦に出場。ツインスター王座を保持する極悪軍団「ダークネスレボリューション（ＤＲ）」の松井珠紗＆ＣＨＩＡＫＩは準決勝から参加した。

１回戦で２試合が１０分時間切れドローと鳴ったことで１回戦で青野未来＆メガトンを撃破した聖怜＆心希は決勝進出が決定。決勝戦では準決勝で石川奈青＆ハミングバードを下したツインスター王者組と対戦した。

奇襲攻撃を仕掛けた聖怜と心希は一気に攻め込んだが、ＤＲの悪の連係に苦戦を強いられた。それでも心希がサソリ固めでＣＨＩＡＫＩを絞り上げると、聖怜がスワンダイブ式ミサイルキックで追撃。流れを奪ったかのように思えたが場外に引きずり落とされると、顔面を踏み付けられ悶絶した。

追い込まれたところで２人はダブルドロップキックを炸裂すると、聖怜がプランチャを敢行。さらに合体のスパイバスターをＣＨＩＡＫＩに決め、ペースをつかんだ。最後は聖怜がＣＨＩＡＫＩに執念のダイアル固めで丸め込み３カウントを奪って見せた。

試合後、マイクを持った聖怜は「若くて今年デビューした私たちが優勝したぞ！ ＤＲの持ってるツインスターのベルト私たちで絶対狙いに行こうね」と約束。そして３１日の新宿フェイス大会では今年デビューした選手による新人王トーナメントが開催され、聖怜、心希、メガトン、山崎優花が出場する。聖怜は「この４人の中でも絶対私が輝いて優勝して２０２５年を笑顔で終わらせたいです」と宣言した。

心希も「聖怜と２人で優勝したぞ！ 自分は山口で学校に行きならプロレスデビューして。周りよりいろんなハンデがあっていっぱい悔しい思いをしたけど、今こうして１番のタッグパートナーの聖怜と優勝できたことをめっちゃ嬉しいです！」と喜びを爆発させ「次は３１日の新人王、同期４人で争って、その中でも私が２０２５年の新人王になります」と語気を強めた。

最後は全員で「シャインフォーエバー、マリーゴールド！」と合唱し大会を締めた。