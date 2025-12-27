明石家さんまが２７日放送のフジテレビ系「さんまウマ２０２５ 有馬記念直前スペシャル」に出演。競馬の収益を寄付した過去を明かした。

有馬記念の思い出の名馬を振り返るコーナーで、「人生こういうもんか…と思わされた馬」として、ナリタブライアンを挙げたさんま。

理由について「この馬が今で言うと３歳で有馬を取ったんですかね。２着がヒシアマゾンで、私かなりのお金を使いまして。ぶち込んだんですね。馬連で１点買い。私馬連が好きなんで。それがもう見事なぐらい入ったんですよ。（年間）トータルで儲けたんがこれが最初なんです」と説明した。

共演の麒麟・川島明が「全部回収したんですね！」と応じると、さんまは「それでドーン！と取ったんですよ。私の全レギュラー番組のジャンパーを作らせていただいて。『でも、まだ余ってる』って思ってたら、次の年に阪神大震災が起こりまして。これはもう寄付しなきゃ、『そういう運命なのか』と思って寄付させていただいたんですよ」と回想した。

川島が「神様から預かっただけのお金だった、と」とうなずくと、さんまは「そういう気持ちになるわな。１年で初めてプラスになった年やから。これはもう『そうしろ』ということで。今でもちょっと返してほしい…」と冗談を飛ばし笑いを誘っていた。