¡¡Àè·î£±£±Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿£³¿ÍÁÈ¥Æ¥¯¥Î¥Ý¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦£Ð£å£ò£æ£õ£í£å¤Î¡Ö¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡×¤³¤ÈÀ¾ÏÆ°½¹á¤ÎÈäÏª¤·¤¿£²¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£·Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö»ä¤Ë¤â¥µ¥ó¥¿¤¬Íè¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃ«¤Þ¤ê¤¢¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Æó¿Í¤Ç¤ªÂ·¤¤¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥³¡¼¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÈþ¤ÈÈþ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥À¥Ö¥ëÈþ½÷¡¡´ãÊ¡¤Ç¤¹¤ï¡×¡Ö»ØÎØ¤Ç¤«¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤¤Å·»ÈÃ£¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÖÈþ¤¬½ÂÂÚ¤·¤È¤ë¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤³¤Î²Ä°¦¤¤¥»¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£