½©ÅÄ¸©Æâ¤âµ¢¾Ê¥é¥Ã¥·¥å¡¡£Ê£Ò½©ÅÄ±Ø¤Ç¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤Ö»Ñ
½©ÅÄ¸©Æâ¤Ç¤âÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ò¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ê¤É¤Ç²á¤´¤¹¿Í¤¿¤Á¤Îµ¢¾Ê¥é¥Ã¥·¥å¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢£²£·Æü£Ê£Ò½©ÅÄ±Ø¤Ç¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤Ö»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
£Ê£ÒÅìÆüËÜ¤Ï¡¢£²£¶Æü¤«¤é£²£°£²£¶Ç¯£±·î£´Æü¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î´ü´Ö¤Ë¡¢½©ÅÄ¿·´´Àþ¤³¤Þ¤Á¤ÎÎ×»þÎó¼Ö¤òÁ°¤ÎÇ¯ÅÙ¤è¤ê£´ËÜÂ¿¤¤¾å²¼¹ç¤ï¤»¤Æ£±£°£³ËÜ±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
£²£·Æü½©ÅÄ±Ø¤Ë¤³¤Þ¤Á¤¬ÅþÃå¤¹¤ë¤ÈÂç¤¤Ê²ÙÊª¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¥Ûー¥à¤Ë¹ß¤ê¤¿¤Á¡¢²þ»¥¸ý¤ÎÁ°¤Ç¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤Ö¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
£Ê£ÒÅìÆüËÜ½©ÅÄ»Ù¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È²¼¤ê¤Î½©ÅÄ¿·´´Àþ¤ÎÍ½Ìó¾õ¶·¤Ï£³£°Æü¤Þ¤ÇËþÀÊ¤«¤Û¤ÜËþÀÊ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢£Õ¥¿ー¥ó¤Î¾å¤ê¤Î½©ÅÄ¿·´´Àþ¤Ï£±·î£²Æü¤«¤é£´Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤¹¤Ç¤ËÍ½Ìó¤ÇËþÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£