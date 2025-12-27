お笑いコンビ「霜降り明星」のせいや（33）が26日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1・00）に出演。21日に行われた漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」に言及した。

粗品が「エバース、すごいね。得点が高いね、ファーストラウンド」と切り出すと、せいやは「あのネタってルミネで一緒の時もやってて。これでいくんかと思ってたら、M―1やとパフォーマンスもやっぱり違うな。あの場でやってるから余計にエバースのあのしゃべりの感じが映えるというか」と、エバースのネタを絶賛した。

エバースはファーストラウンドで870点の高得点を勝ち取り1位通過していたが、最終決戦では1票も入らず3位に終わった。ファーストラウンドでは車に関するネタを披露。町田和樹が4つのルンバに乗って車になるというもので、「ルンバ車」のワードがXでトレンド入りするなどの大反響があった。

せいやは続けて「減点の対象が少ないねん。エバースって」と指摘し、「そんなエバースでも優勝できへんもんな。めちゃくちゃむずいな、エバースやと思ったけどな」と、エバースを優勝候補に挙げていたことを明かした。