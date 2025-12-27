エッセー執筆を中心に、翻訳、作詞など幅広く活躍する内田也哉子さん（49）が宝島社「SPRiNG」公式YouTubeチャンネルで配信している「YOUのこれからこれから Season2」にゲスト出演。タレントのYOU（61）と結婚、離婚などについてトークを展開。夫で俳優の本木雅弘（60）について語った。

「今年30年になったんです、結婚生活」と語った内田さん。YOUに本木の1番リスペクトできるところを聞かれると、「人に対して差別がないところと、根本的に優しいというか、受け入れる、常に学ぼうとする、そういう人としての豊かさっていうのは持ってる」と語った。

「ただ、小さいころから芸能界にいるから、あと本人の性格もそういうふうに強いから、仕事でワーッといっぱい人といる分、家に帰ってきたら、凄い暗いところで静かにしていないっていう人だから」と家での様子を激白。夫妻を良く知るYOUも「絶対出かけないもんねぇ」と大きくうなずいた。

2012年から5年間、家族で英ロンドンでの暮らしを経験したことにも言及。「ロンドンに何年か住んでいる時期があったから、そういう時は電車に乗ったり、バスに乗ったり、公園歩いたり、美術館行ったりできて、あの5、6年で30年分のデートができたっていう感じあった」と外出しない夫とデートができたことをうれしそうに振り返った。

また、「凄いストイックすぎて心配」とも語り、「『鶴の恩返し』って機織りを小部屋にこもってやってると。どうぞ開けないでくださいっていう感じが私の夫なんで」と苦笑し、打ち明けた。

「一本作品に入ると、“ああ、もうこの世にはいない”っていうふうに思わないと、私も子供たちもやっていけないっていうくらい」と説明。「成果が表れてないって本人はもん絶してるけど。『考える人』ってあるじゃない。ああいう感じ、ずっと考えてるから」と続けた。