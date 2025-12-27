ABEMAオリジナルのバラエティ番組『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』では、お見送り芸人しんいちに悲劇が起き、絶叫する場面があった

同番組は、欲望にまみれた芸人たちが、あらゆる“欲”を禁じられた空間でさまざまなミッションに挑戦し、賞金をかけた生き残りバトルを展開するサバイバルバラエティーだ。MCは小籔千豊、せいや（霜降り明星）が務める。集められた芸人は、みなみかわ、ともしげ（モグライダー）、みちお（トム・ブラウン）、ヤジマリー。（スカチャン）、高野正成（きしたかの）、鈴木もぐら（空気階段）、お見送り芸人しんいち、ニシダ（ラランド）の8人。

第1ゲームで高野、第2ゲームではみなみかわが脱落し、第3ゲーム「逃亡欲の時間」へ。ここでは、水槽の中に頭を入れ、降り注ぐ落下物に耐える「堅忍水槽」というミッションが課された。順番を決める際、ジャンケンで負けたしんいちがトップバッターとなり、「1番かよ…汚ったねえなマジで！」と悪態をつきながら水槽に入った。

すると、大量の小豆が頭上から降り注いだ。これにメンバーたちも「え、何これ！？怖っ！大丈夫？」と動揺。大量の小豆に埋もれながらも耐え抜いたしんいちはクリアとなり、脱出した。しんいちは「なにも聞こえへん！耳にも鼻にも入ってる！」と訴えた。この光景を見ていた小藪は、「キルビルでこんなのあったけどな（笑）」とコメントした。

