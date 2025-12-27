柏DF片山瑛一が完全移籍で浦和へ!「幼いころから憧れていた特別なクラブ」
浦和レッズは27日、柏レイソルのDF片山瑛一(34)が完全移籍で加入することで合意したと発表した。
埼玉県出身の片山は川越高から早稲田大を経て、2014年にファジアーノ岡山でプロ生活をスタート。その後、セレッソ大阪、清水エスパルスと渡り歩き、2023年に柏へ移籍した。
加入初年度はJ1リーグ戦26試合で1ゴールを記録し、2年目の昨季は11試合に出場。今季はリカルド・ロドリゲス監督の下、2試合の出場だった。
浦和の公式サイトを通じ、「歴史と伝統のあるクラブであり、そして、埼玉県出身の私にとっては、幼いころから憧れていた特別なクラブに加入することができ、幸せに思うと同時に、強い責任感も感じています。浦和レッズが、より強く、誰からも愛され、みんなに憧れてもらえるように、自分の持てる力の全てを懸けて日々精進していきます」と語っている。
柏の公式サイト上では「これからは日立台で対戦相手として会えることを楽しみにしています。そして、まだまだピッチの上で自分らしさを表現して、より一層輝けるように日々努力を重ねていきたいと思います。これからも片山瑛一をどこかで気にかけてもらえると嬉しいです。本当にありがとうございました」と述べた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●DF片山瑛一
(かたやま・えいいち)
■生年月日
1991年11月30日(34歳)
■出身地
埼玉県
■身長/体重
181cm/75kg
■経歴
FC鶴ヶ島-川越西中-川越高-早稲田大-岡山-C大阪-清水-柏
■出場歴
J1リーグ:157試合6得点
J2リーグ:146試合15得点
J3リーグ:2試合
リーグカップ:18試合2得点
天皇杯:17試合2得点
ACL:3試合1得点
■コメント
▽浦和側
「浦和レッズに加入することになりました片山瑛一です。
歴史と伝統のあるクラブであり、そして、埼玉県出身の私にとっては、幼いころから憧れていた特別なクラブに加入することができ、幸せに思うと同時に、強い責任感も感じています。浦和レッズが、より強く、誰からも愛され、みんなに憧れてもらえるように、自分の持てる力の全てを懸けて日々精進していきます。」
▽柏側
「この度、浦和レッズに加入することになりました。これからは日立台で対戦相手として会えることを楽しみにしています。そして、まだまだピッチの上で自分らしさを表現して、より一層輝けるように日々努力を重ねていきたいと思います。これからも片山瑛一をどこかで気にかけてもらえると嬉しいです。本当にありがとうございました」
