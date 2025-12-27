　セレッソ大阪は27日、いわきFCに育成型期限付き移籍をしていたMF石渡ネルソン(20)が復帰することを発表した。

　石渡はC大阪のアカデミーで育ち、2023年にトップチーム昇格。2024シーズンは愛媛FC、2025シーズンはいわきに期限付き移籍した。

　今季J2リーグ戦では29試合に出場し、4ゴールを記録。また、ルヴァンカップ1試合の出場で2得点を挙げた。

　各年代別の日本代表に名を連ね、9月にはU-20日本代表としてU-20ワールドカップを経験している。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●MF石渡ネルソン

(いしわたり・ねるそん)

■生年月日

2005年5月10日(20歳)

■出身地

京都府

■身長/体重

185cm/71kg

■経歴

西京極JSC→C大阪エリートクラス大阪西コース-C大阪西U-15-C大阪U-18-C大阪-愛媛-C大阪-いわき

■出場歴

J1リーグ:1試合

J2リーグ:41試合5得点

リーグカップ:3試合2得点

天皇杯:3試合1得点

■コメント

▽C大阪側

「セレッソ大阪に関わる全ての皆さま。このたび、2年ぶりにセレッソ大阪へ復帰することになりました。またピンクのユニフォームを着て戦えることを嬉しく思います。成長した姿を見せられるように頑張ります」

▽いわき側

「いわきFCに関わる全ての皆様。このたび、セレッソ大阪に復帰することになりました。

いわきFCでプレーしたこの1年間で、人として、プロサッカー選手としてまた1つ成長することができたと感じています。

いわきFCの選手としてプレーすることができてとても嬉しかったし、楽しかったです。本当にありがとうございました」