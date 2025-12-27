C大阪、いわきレンタル中MF石渡ネルソンの復帰を発表「成長した姿を見せられるように頑張ります」
セレッソ大阪は27日、いわきFCに育成型期限付き移籍をしていたMF石渡ネルソン(20)が復帰することを発表した。
石渡はC大阪のアカデミーで育ち、2023年にトップチーム昇格。2024シーズンは愛媛FC、2025シーズンはいわきに期限付き移籍した。
今季J2リーグ戦では29試合に出場し、4ゴールを記録。また、ルヴァンカップ1試合の出場で2得点を挙げた。
各年代別の日本代表に名を連ね、9月にはU-20日本代表としてU-20ワールドカップを経験している。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MF石渡ネルソン
(いしわたり・ねるそん)
■生年月日
2005年5月10日(20歳)
■出身地
京都府
■身長/体重
185cm/71kg
■経歴
西京極JSC→C大阪エリートクラス大阪西コース-C大阪西U-15-C大阪U-18-C大阪-愛媛-C大阪-いわき
■出場歴
J1リーグ:1試合
J2リーグ:41試合5得点
リーグカップ:3試合2得点
天皇杯:3試合1得点
■コメント
▽C大阪側
「セレッソ大阪に関わる全ての皆さま。このたび、2年ぶりにセレッソ大阪へ復帰することになりました。またピンクのユニフォームを着て戦えることを嬉しく思います。成長した姿を見せられるように頑張ります」
▽いわき側
「いわきFCに関わる全ての皆様。このたび、セレッソ大阪に復帰することになりました。
いわきFCでプレーしたこの1年間で、人として、プロサッカー選手としてまた1つ成長することができたと感じています。
いわきFCの選手としてプレーすることができてとても嬉しかったし、楽しかったです。本当にありがとうございました」
