1st¥«¥é¡¼¤ò¤Þ¤µ¤«¤ÎÊÑ¹¹! J¥¯¥é¥Ö¤Î¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸Éõ°õ¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×
¡¡ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¤Ï27Æü¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÆÃÊÌÂç²ñ¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢°ú¤Â³¤³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¤¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¡ÖPENALTY(¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£)¡×¡£Ä¹Ìî¤Î¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼1st¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¥Í¥¤¥Ó¡¼¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÖºÆµ¯¡£ÆÃÊÌ¤ÊÈ¾Ç¯¤ò¡¢¤½¤Î¿È¤ËÅ»¤¨¡£¸·¤·¤¤¸½¼Â¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿2024¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç·Þ¤¨¤ë¡¢¤¿¤À¤Î¡È¤Ä¤Ê¤®¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢ÂçÀÚ¤ÊÈ¾Ç¯¡£¤³¤ì¤Ï°Ü¹Ô´ü´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ì¤Íè¤Ø¿Ê¤à¤¿¤á¤Î¡¢ºÆ½ÐÈ¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤À¡£¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢ÊÑ¤ï¤ë¡£ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×
¡Öº£²ó¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¥Í¥¤¥Ó¡¼¤òÅ»¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¾¡Íø¤Î¿§¡£ÀÅ¤«¤Ë³Ð¸ç¤ò¸Ç¤á¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¿§¡£¶»¤Î±ü¤Ë¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¾ðÇ®¤òÇ³¤ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¡£Ìë¤ÏÉ¬¤ºÌÀ¤±¤ë¡£¤³¤ÎÈ¾Ç¯¤¬¡¢¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¤ÎÌëÌÀ¤±¤Ë¤Ê¤ë¡£¶¯¤¤¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¤Ø¡£ºÆ¤Ó¡×
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸ø³«¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼/@NAGANO_PARCEIRO)¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤¬¥ª¥ì¥ó¥¸¤¸¤ã¤Ê¤¤!?¡×¡Ö¥Û¡¼¥à¥æ¥Ë¤¬º°!!!¡×¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸Éõ°õ¤Ç¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ö¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¤ß¤ÇÍè¤ë¤È¤Ï¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡ÖÍ·¤Ó¿´¤ä¤Ê¤¡¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î½é²ó¼õÃíÈÎÇä¤ÏÍèÇ¯1·î4Æü(Æü)¤Î9»þ¤«¤é6Æü(²Ð)¤Î15»þ¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£
< 2026 SPECIAL SEASON UNIFORM >— ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í_official (@NAGANO_PARCEIRO) December 27, 2025
ºÆµ¯¡£
ÆÃÊÌ¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤ò¡¢¤½¤Î¿È¤ËÅ»¤¨¡£https://t.co/5ldOtEgkJy
½é²ó¼õÃíÈÎÇä
2026/1/4(Æü)¡Á1/6(²Ð)#acnp #¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í pic.twitter.com/CDKMhiUJkP