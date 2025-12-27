今こそ“ウエスト引き締め”の始めどき。１日５回【くびれを育てる】簡単エクササイズ
年齢を重ねるほど変化が気になりやすいウエストライン。姿勢のクセや体幹の衰えによって脇腹まわりが緩み、くびれがぼやけて見えることもあります。そんな大人世代に取り入れてほしいのが、ひねり動作で体幹を刺激するピラティスの簡単エクササイズ【スパインツイスト】。“じわっと効く”感が得られやすく、続けるほど自然なくびれづくりを後押ししてくれます。
スパインツイスト
（１）骨盤を立て背筋を伸ばして座り、かかとが一直線になるように脚を交互に揃えて両手を胸の前でクロスする
（２）一旦息を吸って、息を吐きながら上半身をねじっていく
▲息を吐ききります
（３）再び息を吸って、息を吐きながら（１）の位置に戻る
▲息を吐ききります
反対側も同様に行って１回とカウントし、“１日あたり５回を目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「常に骨盤が床に対して垂直に立った状態をキープすること」がポイント。体をねじったときにお尻が浮いたり、骨盤が前傾したりor後傾したりしないように注意しましょう。続けるほどウエストまわりが動きやすくなり、くびれの土台が整いやすくなりますよ。＜ピラティス監修：YUKI（インストラクター歴２年）＞
