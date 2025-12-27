見た目−３kgのダイエット効果を実感！１日３分【体型の印象が変わる】簡単“姿勢リセット”習慣
「体重は変わっていないのに、なんだか太って見える」と悩んでいたFさん（30代・会社員）。そんな彼女が取り入れたのは、１日３分だけの“姿勢リセット”習慣です。猫背や巻き肩で崩れていたシルエットを整えることで、背中・ウエスト・ヒップラインがすっと引き締まって見え、周囲から「痩せた？」と言われるほどの変化が。そこで今回は、Fさんが“見た目−３kg”を実感した「簡単姿勢リセット習慣」を紹介します。
猫背は“太って見える”最大の原因
猫背になると、肩は前に入り、背中が丸くなり、骨盤は後傾しやすくなります。
この姿勢では、お腹や腰まわりの筋肉がうまく使われず、重心が下がることで、体型が一気に“寸胴”に見えることに。Fさんも例外ではありませんでした。「仕事中はずっとPC、帰宅後もスマホ。姿勢に気をつけているつもりでしたが、撮られた横姿が“おばさん体型”でショックでした」と振り返ります。
実際、猫背になると脂肪量に関係なく、体が大きく・重たく見える傾向が。つまり、細見え＆若見えを狙うなら“姿勢を整える”ことが最短ルートなのです。
１日３分の簡単“姿勢リセット”習慣
Fさんが続けた簡単“姿勢リセット”習慣は、以下３つのステップだけ。
（１）肩甲骨回し（30秒間）…大きく肩を後ろに回し、肩甲骨を寄せて胸を開く
（２）胸のストレッチ（１分）…壁に片手をつき、胸の筋肉が伸びる方向に上半身をひねる
（３）骨盤を立てて深呼吸（１分30秒）…イスに浅く腰かけ、背骨を上に伸ばすイメージで鼻から呼吸する
「たった３分なのに、終わると体が“中心に戻る”感じがするんです」とFさん。ポイントは、力むのではなく“リセットする”意識で行うこと。猫背によって縮んでいた筋肉をゆるめることで、姿勢は自然に整います。
見た目が変わると、選ぶ服も、気分も変わる
この“姿勢リセット”を毎日朝と夜に続けたFさん。１ヶ月後には背中・首のラインが変わり、体重はほぼ同じなのに、周囲から「痩せた？」と聞かれるようになったそうです。「運動も食事制限もしていないのに、見た目が変わるなんて思っていませんでした。おしゃれが楽しくなって、気付けば歩く時も背筋が伸びていました」とのこと。
また、姿勢が整うと体幹が働きやすくなり、結果として自然に代謝アップにつながるとも言われています。
姿勢を変えるだけで、「太って見える」から「すっきり見える」へ。“見た目の印象”が変わることで痩せたような印象を周囲に与えることができます。ぜひ見習って、早速今日から１日３分の「姿勢リセット習慣」に取り組んでいきましょう。＜取材＆文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー歴５年）＞
