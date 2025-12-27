なんか最近“おばさん化”してる？40代以降の見た目に“タンパク質不足”が影響する理由
鏡を見るたび、「最近なんとなく老けた気がする…」と感じていませんか？シワやたるみだけでなく、輪郭のゆるみ、髪のコシのなさ、全体の“しぼみ感”が気になり始めると、つい「おばさん化してきた…」と落ち込んでしまうもの。でも実はその原因、加齢だけとは限らず、大人世代に意外と多い“タンパク質不足”が原因となっているケースも。年末に向けて忙しさが増す今こそ、身体の材料となる栄養を見直すタイミングです。
肌・髪・体の“ハリ不足”はタンパク質不足のサインかも
タンパク質は、肌・髪・筋肉など全身の土台を支える大切な材料です。ところが40代以降は、食事量が変わらなくても、必要量に対して摂取量が追いつかないことが増えます。その結果、肌がしぼんで見えたり、フェイスラインがもたついたり、髪のボリュームが落ちるなど、見た目の印象に影響が。こうした変化が重なると、なんとなく“老けた気がする”と感じやすくなるのです。
食べているのに足りていないケースも。見落としがちな大人世代の栄養バランス
実は、食事をしっかりとっていてもタンパク質が足りていないケースは珍しくありません。理由のひとつは、加齢に伴う筋肉量の減少。筋肉は日々材料が必要なのに、量が減るほど補給すべきタンパク質の重要性が高まります。
また、朝食がパンとコーヒーだけ、昼は麺類、夜は炭水化物中心…といった食生活が続くと、食べているわりに“材料”が入ってこない状態に。見た目の変化は、この小さな不足が積み重なった結果として現れます。
ハリを取り戻すには“毎食少しずつ”が大人世代の正解
大切なのは、一度にたくさんとるより“毎食でこまめにとる”こと。朝は卵やヨーグルトをひとつ、昼は肉や魚、大豆製品を足す、夜は具だくさんスープに変えるなど、小さな工夫が積み重なると見た目の変化につながります。
忙しい日は、プロテインドリンク、ゆで卵、チーズ、ギリシャヨーグルトなど“すぐ摂れる”選択肢も強い味方。習慣として続けられる形を作ることが、40代以降の体づくりには欠かせません。
「最近なんとなく老けた気がする…」「疲れが取れにくい…」そんな感覚が続くなら、まずはタンパク質を見直してみて。食べる物、食べ方を少し見直すだけで、肌や髪にハリが戻り、見た目の印象がぐっと変わることもあります。気づいた日が始め時ですよ。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞
