おしゃれのつもりが“おば見え”…？今すぐやめたい『時代遅れの帰省コーデ』３選
年末年始の帰省は、家族や親戚と顔を合わせる“ほどよい緊張感”がつきもの。だからこそ「無難にまとめたつもりの服」が、実は“平成っぽい重たさ”を引きずっていた……という事態になりかねません。特に冬の帰省は、防寒と動きやすさを優先しがちなため、シルエットが曖昧になりやすいのが落とし穴。そこで今回は、大人世代がついやりがちな“時代遅れの帰省コーデ”を“今っぽい正解コーデ”とともに紹介します。
▲防寒優先が“野暮ったさ”につながる典型例。素材×丈感×色の重さが合わさると、全体のバランスが崩れやすい。
もこもこすぎる“防寒セット”は全体が太って見える
帰省は車移動や室内時間が多く、“暖かさ”を求めるあまり、ボア×ボアや厚手×厚手のように素材を重ねすぎるパターンが目立ちます。たしかに暖かいものの、上半身も下半身も膨張し、メリハリが消えて見えるのが難点。
さらにムートンブーツなど丸いフォルムの靴を合わせると、重心が下がり、全体がもっさりした印象に。帰省先で「ちょっと近所まで」の外出でも、写真に写ると一気に古く見えてしまいます。
長すぎるニット×細見えしないパンツの“平成バランス”
便利だからとワンサイズ大きめのニットを選ぶと、腰回りに布が溜まりすぎて、重心が下がる原因に。また、細く見せたいからと選んだストレッチ強めのパンツも、実は脚のラインを強調し、かえってシルエットが古く見えやすい組み合わせです。
バッグまで硬いレザーの“通勤仕様”だと、帰省の場で浮いて見えることも。帰省コーデに求められるのは、力みのない“生活に馴染む軽さ”です。
ロングカーデ×フレアスカート×くたっとブーツは“昭和感”が出やすい
冬の帰省でつい選びがちなロングカーデとフレアスカートのセットは、動きやすいものの、上も下も広がることでシルエットが縦に流れず、全体が丸い印象になりがちです。
そこにくたっとしたロングブーツを合わせると、足元のボリュームが強調され、“古さが際立つ組み合わせ”に。落ち着いた色味でも、シルエットが重いと一気に老けて見えてしまいます。
▲軽さ・清潔感・シルエットの“縦ライン”。無理をしないのに自然と今っぽく見える、大人の帰省コーデ。
帰省コーデは華やかさよりも「清潔感」「軽さ」「動きやすさ」のバランスが大切。無難にまとめようとすると古さが出やすいからこそ、丈感や素材を見直すだけで、印象は驚くほど変わります。今年の帰省は、ぜひ“軽さを味方につけた今っぽいシルエット”を意識して、大人らしい抜け感のある冬コーデを楽しんでみてください。＜text：ミミ＞ ※本コンテンツの画像は生成AIで作成しています
🌼おしゃれのつもりが“おば見え”…？今すぐやめたい『時代遅れのダウンコート』３選