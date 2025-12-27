疲れが顔に出る年末…。寝不足でもパッと明るく見える「大人の回復メイク」
年末は睡眠不足も増えがちで、肌のくすみ・影・血色のなさが一気に表面化しやすい時期。鏡を見るたび “今日、いつもより疲れてる…？” と感じる人も少なくありません。そんな日こそ、スキンケアに時間をかけなくても、メイクのひと工夫で印象は驚くほど立て直せるんです。そこで今回は、短時間でも“明るく見える”大人向けの「回復メイク」を紹介します。
最初の仕込みは“光”。ベースメイク前にツヤを先につくる
寝不足の朝は、肌のハリが落ちて影が出やすく、どれだけファンデを重ねても“疲れ顔”のまま。そこで最初に取り入れたいのが、クリームタイプのハイライトを使った“光の仕込み”です。
頬骨のいちばん高い位置に少量をのせ、指先でそっとなじませると、肌の影がふっと薄まり、顔色が明るく整います。ベース前に仕込むことで透明感が底上げされ、後のメイクが一気に決まりやすくなるのがポイントです。
アイメイクは赤みニュアンスで“血色の戻り”を演出
寝不足の日の目元は、くすみや影で沈みやすいもの。そんなときは、赤みをひとさじ含んだアイシャドウを選ぶだけで印象が大きく変わります。
まぶたの中央から外側へ淡く広げ、下まぶたのキワにもほんのりと。強く発色させる必要はなく、自然な血色をまとわせるイメージで十分。目元に温度が宿ることで、全体が柔らかく明るい雰囲気に整います。
チークとハイライトで“回復後”のツヤ感に仕上げる
仕込みのツヤで骨格の影が薄まったら、仕上げにもう一度、頬の高い位置にハイライトを重ねていきます。
細かいパール入りのタイプを小さくのせると、肌に“生き生きした新鮮さ”が加わり、寝不足の重さが自然と薄れます。チークも同系色のやわらかなカラーを合わせることで、全体のまとまりと血色がアップし、回復したような清潔感ある仕上がりに。
スキンケアに時間をかけられなくても、「光の仕込み→赤みアイメイク→仕上げのツヤ」という順序を意識するだけで、寝不足の朝でも表情はぐっと明るくなります。忙しい年末だからこそ、シンプルな「回復メイク」で気持ちまで軽やかに整えていきましょう。＜text：ミミ＞ ※本コンテンツの画像は生成AIで作成しています
