¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖóÊÎÛ¡×¤ÎÀîÅçÌÀ¡Ê46¡Ë¤¬27Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤µ¤ó¤Þ¥¦¥Þ2025ÍÇÏµÇ°Ä¾Á°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£28Æü¡ÖÂè70²óÍÇÏµÇ°¡×¤ÎÃíÌÜÇÏ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÀîÅç¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ïº®Àï¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¾å°Ì¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡×¤ÈºòÇ¯ÇÆ¼Ô¤ÎÌÆÇÏ¤ò»ØÌ¾¡£¡Ö½©¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉé¤±¤Ê¤·¡£¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤â°µ¾¡¤·¤Æ¡£¤Ç¡¢ÍÇÏµÇ°¤Ã¤ÆÀ¤ÁêÇÏ·ô¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£º£Ç¯¤Ç¸À¤¨¤Ð¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Ï¢ÇÆ¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢Ï¢ÇÆ¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡£¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤Ç½÷¤Î»Ò¤¬Íè¤ëÇ¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¼ÂÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¤ÁêÇÏ·ô¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤È°ìÆ¬µó¤²¤ë¤Ê¤é¤Ð¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¡×¤ÈºòÇ¯¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¤ò»ØÌ¾¡£¡Ö¤³¤ÎÇÏ¤ÏÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤ÎÊý¤¬¸þ¤¤¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£Ãæ»³¤³¤½ÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¤ÆÇÏ·ô·÷Æâ¤«¤é³°¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¤é¤¢¤Ã¤µ¤ê¾¡¤Ã¤Æ¤âÁ´Á³¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ºòÇ¯3Ãå¤À¤Ã¤¿Æ±ÇÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌµÍý¤ä¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁö¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¤â3Ãå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£º£Ç¯¤Ï¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤È¤«¡¢Á°¤Ë¹Ô¤¯ÇÏ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Î¥¤ì¤¿2ÈÖ¼ê¤°¤é¤¤¤ò³Ú¤ËÄÉÁö¤·¤ÆºÇ¸å¥Ñ¥Ã¤Æº¹¤»¤Ð¡£Á´Á³¾¡¤Æ¤ë¼ÂÎÏ¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÅ¸³«¤Þ¤ÇÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£