¡¡¡ÚËÌµþ¡áÅì·Ä°ìÏº¡ÛÃæ¹ñ¤È¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ê¤É¤¬ÎÎÍ¸¢¤òÁè¤¦Æî¥·¥Ê³¤¤Î¥Ñ¥é¥»¥ë¡ÊÀ¾º»¡Ë½ôÅç¤Î¥¦¥Ã¥Ç¥£¡Ê±Ê¶½¡ËÅç¤Ç£²£µÆü¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤¬³«¶È¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñÂ¦¤Ï¡ÖÀ¸³è¤Î¿·¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢¼Â¸ú»ÙÇÛ¤Î´ûÀ®»ö¼Â²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ê¤É¤¬È¿È¯¤¹¤ë¤Î¤ÏÉ¬»ê¤À¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ï£²£°£±£²Ç¯¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤ÎÅç¡¹¤ò´É³í¤¹¤ë¹ÔÀ¯¶è°è¤È¤·¤Æ¡Ö³¤Æî¾Ê»°º»»Ô¡×¤òÀßÄê¤·¡¢·³»öµòÅÀ²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£¥¦¥Ã¥Ç¥£Åç¤ÎÌÌÀÑ¤Ï£±£´Ç¯¤Ë£²¡¦£±Ê¿Êý¥¥í¡¦¥á¡¼¥È¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ëä¤áÎ©¤Æ¤¬¿Ê¤ß³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¹á¹Á±Ñ»ú»æ¥µ¥¦¥¹¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¦¥Ã¥Ç¥£Åç¤Ï¹ÔÀ¯¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë³Ø¹»¤äÉÂ±¡¡¢È¯ÅÅ½ê¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î»ÜÀß¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·¤¿¤Ë³«¶È¤·¤¿¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÌÌÀÑ¤Ï£¶£°£°£°Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ëÄ¶¤Ç°û¿©Å¹¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢½ñÅ¹¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åö¶É¤Ï¡ÖÅç¤ËÃóÆÖ¤¹¤ë·³Ââ¤È¿ÍÌ±¤ËËÉÙ¤Ê¼Ò²ñ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡Æî¥·¥Ê³¤¤ËÂÐ¤¹¤ëÃæ¹ñ¤ÎÎÎÍ¸¢¼çÄ¥¤Ï¡¢£±£¶Ç¯¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥Ï¡¼¥°¤ÎÃçºÛºÛÈ½½ê¤¬¡ÖË¡Åªº¬µò¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢Á´ÌÌÅª¤ËÂà¤±¤Æ¤¤¤ë¡£