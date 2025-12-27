ÅÄÊÕÌ÷Íº¤È¶å½ÅÍ¤»°»ÒÉ×ºÊ¤¬¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¡¡ÅÄÊÕ¡ÖÉ×ÉØ¤Ç80ºÐ¤ÎÆ±¤¤Ç¯¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥®¥Í¥¹µé¡×
ÅÄÊÕÌ÷Íº¡Ê80¡Ë¤È¶å½ÅÍ¤»°»Ò¡Ê79¡ËÉ×ºÊ¤¬27Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹KENTO¡¤S¤ËËþ°÷¤Î´ÑµÒ¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¡Ö¥×¥ì¥Õ¥§¥¹¥¿80¡ú80¡Ê¥¨¥¤¥Æ¥£¡¼¡¦¥¨¥¤¥Æ¥£¡¼¡Ë¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
ÍèÇ¯¡¢ÅÄÊÕ¤Ï4·î5Æü¤Ë81ºÐ¡£¶å½Å¤Ï3·î21Æü¤Ë80ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¡£2¿Í¤¬Æ±»þ¤Ë¡Ö80ºÐ¡Ê»±¼÷¡Ë¡×¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï15Æü´Ö¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÁ°½Ë¤¤¥é¥¤¥Ö¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö80¡Ý80¡×¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ï¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ºòÇ¯Ã£À®¤·¤¿¡Ö50¡Ý50¡×¡Ê¥Õ¥£¥Õ¥Æ¥£¡¼¡¦¥Õ¥£¥Õ¥Æ¥£¡¼¡á50ËÜÎÝÂÇ¡¢50ÅðÎÝ¡Ë¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¡£º£Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òµÛ¼ý¤·¤è¤¦¤È¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤ÆÂçÃ«¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÅÄÊÕ¤Ï¡ÖÉ×ÉØ¤Ç80ºÐ¤ÎÆ±¤¤Ç¯¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥®¥Í¥¹µé¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤¤µ¡²ñ¤À¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤í¤¦¤È·×²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±À¤Âå¤È¡Ê»Ä¤µ¤ì¤¿Ì¿¤Î¡Ë¤È¤â¤·¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¶å½Å¤Ï¡Ö²áµî¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤â¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¿´¤ÎÃæ¤Ë¾®¤µ¤Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤Ëµ±¤¯»×¤¤½Ð¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¤ÎÁ°È¾¤Ï¡Ö¥ê¥ó¥´¤Î±´¡×¡ÖÍ³ÚÄ®¤Ç°©¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¿ÀÅÄÀî¡×¡Ö¸«¾å¤²¤Æ¤´¤é¤óÌë¤ÎÀ±¤ò¡×¡ÖÀî¤ÎÎ®¤ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¡¢¾¼ÏÂ²ÎÍØ»Ë¤Ë»Ä¤ëÌ¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¶å½Å¤¬¡ÖÎø¤Ë¤ª¤Ü¤ì¤ë16ºÐ¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÅÄÊÕ¤¬¡ÖÉ÷Ï¤¤Ç¤ª¤Ü¤ì¤ë80ºÐ¡×¤ÈÊÖ¤¹¤Ê¤É¡¢Ï·Îý¤Ç·ÚÌ¯¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤Ç¡¢Çú¾Ð¤È¶¦´¶¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¸åÈ¾¤Ï¡Ö¥¤¥¨¥¹¥¿¥Ç¥¤¡¦¥ï¥ó¥¹¡¦¥â¥¢¡×¡Ö¥í¥Ã¥¯¡¦¥¢¥é¥¦¥ó¥É¡¦¥¶¡¦¥¯¥í¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É²û¤«¤·¤¤ÍÎ³Ú¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥½¥í¤ä¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
¥Æ¥ì¥ÓÁÏÀ¤´ü¤Ë¡¢¤È¤â¤Ë16ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£NHK¡ÖÌ´¤Ç¤¢¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤²»³ÚÈÖÁÈ¤ä¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Ç¶¦±é¡£¤¤¤Ä¤·¤«°ú¤«¤ì¤¢¤Ã¤¿¡£
¶å½Å¤Ï±§Ãè¤«¤éÍè¤¿¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤¿TBS·ÏÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡Ö¥³¥á¥Ã¥È¤µ¤ó¡×¡Ê67Ç¯¡Ë¤Ç¡¢¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±Ç¯¤ÎÂè18²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î21ºÐ¤Ç¹ÈÁÈ»Ê²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÅÄÊÕ¤â¡ÖÆó¿Í¤ÎÀ±¤ò¤µ¤¬¤½¤¦¤è¡×¡Ê64Ç¯¡Ë¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¡¢NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ËÏ¢Â³½Ð¾ì¡£67Ç¯¤Ë¤ÏTBS·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥ä¥ó¥°720¡×¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¼Ô¤È¤·¤ÆÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
½Ð²ñ¤¤¤«¤é10Ç¯¸å¤Î73Ç¯1·î¡¢¿¹ÈËµ×ÌïÉ×ºÊ¤ÎÇÞ¼à¤Ç·ëº§¤·¤¿¡£ÅÄÊÕ27ºÐ¡¢¶å½Å26ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£23Ç¯¤Ë·ëº§50Ç¯¡Ê¶âº§¼°¡Ë¤ò·Þ¤¨¡¢º£¤âÆó¿Í»°µÓ¤Ç³ÆÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥¤¥Ö¤Î½ªÈ×¡¢º£½Õ¤ËÈ¯É½¤·¤¿2¿Í¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖGood Times¡×¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö80¡Ý80¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥½¥ó¥°¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
¶å½Å¤Ï·É°¦¤·¤¿ÀèÇÚ¥Ú¥®¡¼ÍÕ»³¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖÌëÌÀ¤±¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡×¡£ºî»ì¤Ïºî²È¸ÞÌÚ´²Ç·»á¤Ç¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê»×¤¤½Ð¤À¤±¡¡Âç»ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È²Î¤¦¡£
ÅÄÊÕ¤Ï¼«¤é¤ÎÆüËÜ¸ì»ì¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Þ¥¤¡¦¥¦¥§¥¤¡×¡£¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ë¡Öº£¤Þ¤ÇÊâ¤¤¤¿ÂÀ×¡¡¤¤¤Þ¤µ¤é¡¡¾Ã¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¡¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ä¤ó¤À¡¡¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤Ç¡×¤È²Î¤Ã¤¿¡£
ÅÄÊÕ¤Ï¡Öº£²ó¤Ï¥×¥ì¡Ê»öÁ°¤Î°ÕÌ£¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Î15Æü´Ö¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ê¤É¡Ø80¡Ý80¡Ù¤ÎËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¡£ÀèÇÚ¤äÆ±À¤Âå¤Î²Î¼ê¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¼ÏÂ¤Î¤¢¤ó¤ÊÇ¯¤Î¤¢¤ó¤ÊÆü¡¹¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤âËµ¤é¤Ë¤¤¤¿¤¢¤ó¤Ê²Î¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â2¿Í¤Ç²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¼¡¤Ï¡Ø85¡Ý85¡Ù¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Úºû¿¹Ê¸É§¡Û