白髪染めより、断然コッチかもーー！【40・50代】が楽にこなれる♡「白髪ぼかしヘア」

白髪を隠すより、いかす流れが加速中！ 明るさや立体感をプラスできる白髪ぼかしは、伸びても境目が目立ちにくく、手入れの負担が減るのも魅力。トーンやデザイン次第で印象が変わるので、自分らしいバランス探しが楽しくなりそう。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、こなれ感と扱いやすさを両立した白髪ぼかしヘアをご紹介します。

上品に立体感を出すならコントラスト強めの丸みボブ

グレージュベースの丸みボブに、ベージュ系の細めハイライトを重ねたスタイル。コントラストは強めですが、ハイライトを全体にしっかり散らすことでトーンアップして見え、白髪を自然にぼかしている印象です。ハイライトで華やぎを、丸みのあるシルエットで大人らしい落ち着きを、バランスよく与えています。

動きと軽さを感じる大人ミディアムレイヤー

ダークブラウンをベースにベージュ系の白髪ぼかしハイライトを組み合わせたミディアムレイヤー。トップはふんわりと丸みを出し、ベースは肩まで落としてから外へ流すシルエット。明るい筋感が重なり、動きがつくことで軽やかさが際立っています。赤みを抑えた色味なので、白髪が浮きにくく自然になじんで見えるのも嬉しいポイントです。

透け感のあるグレージュ × レイヤーボブ

明るめグレージュのレイヤーボブ。ほんのりくびれがあり、ベースを外ハネにすることで軽さが出ています。透明感たっぷりの髪に光が当たることで、明暗差によって奥行きのある印象に。白髪が自然となじみやすい色味なので、伸びても境目が気になりにくく、柔らかい雰囲気を長く楽しめそうです。

オリーブカラーのハイレイヤースタイル

セミロングのハイレイヤースタイル。高めの位置からレイヤーを入れて軽やかさを出し、繊細な毛束が動くように整えられています。赤みを抑えたオリーブカラーに、細く散らしたハイライトをプラスすることで、白髪が溶け込むような仕上がりに。落ち着きのあるトーンでも抜け感が生まれ、こなれた雰囲気が漂います。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sakosakosakosako様、@katayu1204様、@mabashi_hair様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里