坂本真綾、スマートフォン向けRPG『Fate/Grand Order』最終章主題歌「時計」リリース＆MV公開決定
坂本真綾が、スマートフォン向けRPG『Fate/Grand Order』最終章主題歌である「時計」を12月28日0時に配信リリースすることを発表した。
「時計」は「Fate/Grand Order」シリーズ6曲目となる楽曲で、「色彩」「逆光」「空白」「躍動」「独白」に続くもの。坂本真綾が歌手、キャストとして10年間にわたリ関わり続けたFGO最終章の主題歌を自身の作詞・作曲で締めくくることとなった。
今回は、これまでに発表した歴代FGO楽曲とは一線を画した「未来への希望」を描いたエモーショナルな楽曲で、編曲は「色彩」で作曲・編曲をつとめたla la larksのメンバーであり、「逆光」の編曲にも関わった江口亮が担当。FGOを知り尽くしたメンツによる濃密な最終章に相応しい楽曲に仕上がっているとのこと。
また、12月29日18時には「時計」のMVのプレミア公開も決定。「Fate/Grand Order」シリーズの数多くのキャラクターたちが登場する、坂本真綾には珍しいアニメーション映像になっており、大団円を迎える作品とともに主題歌「時計」にもマッチしたMVになっているという。
なお坂本真綾は、2026年4月18日、19日には東京・有明アリーナで＜坂本真綾 30周年記念LIVE“M30〜Your Best〜”＞の開催も控えている。
◾️新曲「時計」
2025年12月28日（日）リリース
配信：https://jvcmusic.lnk.to/Tokei
作詞・作曲：坂本真綾
編曲：江口 亮
ストリングス編曲：江口 亮・miri
◆『Fate/Grand Order』概要
2015年7月に配信開始された『Fate/Grand Order』は、Fateシリーズの原作者：奈須きのこをはじめFate作品を執筆するライター陣による膨大かつ重厚なシナリオや、武内崇氏をはじめ多くのイラストレーターによる美麗なサーヴァント（キャラクター）によって、シリーズを通した多くのファンを獲得。2025年10月時点で国内3300万ダウンロードを突破しています。さらに、国内だけにとどまらず、英語版・簡体字版・繁体字版・韓国語版など世界にも広く配信しています。
企画・開発・運営：Lasengle Inc.（株式会社ラセングル）
製作：TYPE-MOON / FGO PROJECT
価格：基本無料（ゲーム内課金あり）
著作権表記：©TYPE-MOON / FGO PROJECT
Fate/Grand Order 公式サイト：https://www.fate-go.jp/
Fate/Grand Order公式X：＠fgoproject
公式ハッシュタグ：#FGO
◾️＜坂本真綾「M30〜Your Best〜」CD購入者対象プレミアムアコースティックライブ＞
開催日時：2026年1月30日（金）
開場：18：30 開演:19：30（予定） 終演：20：30（予定）
会場：都内某所
出演：坂本真綾、松本圭司（Piano）、外園一馬（Guitar）
内容：「M30〜Your Best〜」購入者対象プレミアムアコースティックライブ
◾️30周年記念ベストアルバム『M30〜Your Best〜』
2025年10月22日（水）発売
初回限定盤 /（2CD+1BD) VTZL-261/￥6,600（税込）
通常盤 /（2CD）VTCL-60651〜2 /￥3,520（税込）
VOS盤/（2CD+1BD+30周年記念オリジナルTシャツ）VTZL-261＋FLDZＹ-20/￥9,900（税込）
◆収録内容
【Disc1】30周年記念企画「MAAYA’s BEST SONG〜あなたの一番好きな坂本真綾の曲を教えてください〜」TOP15
01.プラチナ 作詞 : 岩里祐穂 作曲・編曲 : 菅野よう子
02.tune the rainbow 作詞 : 岩里祐穂 作曲・編曲 : 菅野よう子
03.Be mine! 作詞 : 坂本真綾 作曲 : the band apart 編曲 : the band apart・江口 亮
ストリングス編曲 : 江口 亮・石塚 徹
04.約束はいらない 作詞 : 岩里祐穂 作曲・編曲 : 菅野よう子
05.光あれ 作詞 : 坂本真綾 作曲・編曲 : 菅野よう子
06.マメシバ 作詞 : 坂本真綾 作曲・編曲 : 菅野よう子
07.ループ 作詞 : h’s 作曲・編曲 : h-wonder
08.奇跡の海 作詞 : 岩里祐穂 作曲・編曲 : 菅野よう子
09.ヘミソフィア 作詞 : 岩里祐穂 作曲・編曲 : 菅野よう子
10.マジックナンバー 作詞 : 坂本真綾 作曲・編曲 : 北川勝利 ストリングス編曲 : 河野 伸
11.blind summer fish 作詞 : サカモトマーヤ 作曲 : カンノヨウコ 編曲 : hog
12.誓い 作詞・作曲 : 坂本真綾 編曲 : 河野 伸
13.ユッカ 作詞 : 岩里祐穂 作曲・編曲 : 菅野よう子
14.Remedy 作詞 : 坂本真綾 作曲・編曲 : solaya
15.これから 作詞・作曲・コーラス編曲：坂本真綾 編曲：河野伸
【Disc2】坂本真綾15人の音楽仲間が選んだMAAYA’s BEST SONG15曲
ボクらの歴史 selected by CLAMP (創作集団)
作詞：岩里祐穂 作曲・編曲：菅野よう子
走る selected by 臼杵成晃 (「音楽ナタリー」編集長)
作詞：岩里祐穂 作曲・編曲：菅野よう子
eternal return selected by 上野三樹(音楽ライター)
作詞：坂本真綾 作曲・編曲：末光 篤
Get No Satisfaction! selected by 北川勝利 (ROUND TABLE)
作詞：坂本真綾 作曲：北川勝利 編曲：河野 伸
coming up selected by 原 昌和 (the band apart)
作詞：坂本真綾 作曲・編曲：原 昌和
birds selected by 菅野よう子 (作編曲家 / 音楽プロデューサー)
作詞 : サカモトマーヤ 作曲 : カンノヨウコ 編曲 : hog
DIVE selected by h-wonder (作編曲家 / 音楽プロデューサー)
作詞：岩里祐穂 作曲・編曲：菅野よう子
紅茶 selected by 花澤香菜 (声優・歌手)
作詞：坂本真綾 作曲・編曲：菅野よう子
ユーランゴブレット selected by 谷脇浩一 (bayfm「ビタミンM」ディレクター)
作詞・作曲・編曲：川谷絵音 ストリングス編曲：徳澤青弦 コーラス編曲：えつこ
色彩 selected by 奈須きのこ (小説家・シナリオライター)
作詞：坂本真綾 作曲・編曲：la la larks ストリングス編曲：江口 亮・石塚 徹
サンシャイン selected by 高橋 修 (「ミュージックマガジン」制作部)
作詞・作曲・コーラス編曲：坂本真綾 編曲：渡辺善太郎
トピア selected by 河野 伸 (作編曲家 / 音楽プロデューサー)
作詞：坂本真綾 作曲：矢吹香那 編曲：河野 伸
おかえりなさい selected by 金光裕史 (「音楽と人」編集長)
作詞：坂本真綾 作曲：松任谷由実 編曲：森 俊之
シンガーソングライター selected by のっち(Perfume)
作詞・作曲：坂本真綾 編曲：河野 伸 コーラス編曲：坂本真綾・河野 伸
猫背 selected by 岩里祐穂 (作詞家)
作詞：岩里祐穂 作曲・編曲：菅野よう子
▼購入
初回限定盤：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VTZL-261.html
通常盤：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VTCL-60651.html
VOS盤：https://victor-store.jp/item/104150
◆購入特典
10月22日発売の坂本真綾30周年記念ベストアルバム「M30〜Your Best〜」チェーン別オリジナル特典が決定！下記対象ショップ・オンラインストアにて、対象商品をご予約・ご購入いただきました方に先着で、特典をプレゼントいたします！
・アニメイト 全国各店 / アニメイト通販：A4クリアファイル
・ゲーマーズ 全国各店 / ゲーマーズオンライン：アクリルキーホルダー
・タワーレコード 全国各店 / タワーレコードオンライン：ポストカード
・HMV 全国各店 / HMV&BOOKS online：缶バッジ
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・楽天ブックス：クリアポーチ（縦180×横240mm）
・セブンネットショッピング：アクリルカラビナ型
◆共通特典「ピンバッジ」
・ヨドバシカメラ / ヨドバシ.com（一部店舗を除く）
・Joshinディスクピア(Joshin webショップ 含む)
・ソフマップ・アニメガ
・ビクターオンラインストア
※特典内容・デザインの詳細は後日発表いたします。
※Amazon.co.jp、楽天ブックスでは、特典つき商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典つき商品をお買い求め下さい。
※特典の数には限りがございます。お早目にご予約下さい。
※一部お取扱いの無い店舗等もございますので、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせ下さい。
※特典対象店舗は順次追加となることがございます。
※特典の内容・デザインは予告なく変更する場合がございます。
◾️＜坂本真綾 30周年記念LIVE“M30〜Your Best〜”＞
2026年4月18日（土）Route A〈北川勝利バンド〉 開場：16:00 開演：17:00
2026年4月19日（日）Route B〈河野 伸バンド〉 開場：16:00 開演：17:00
会場：東京・有明アリーナ
出演：坂本真綾
料金：\11,000（税込）
【FC IDS!&Mobile会員向け】 2daysチケット\21,000（税込）
プレイガイド3社合同2次受付中
・ローソンチケット：https://l-tike.com/maaya-m30/
・イープラス：https://eplus.jp/maaya-m30/
・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/maaya-m30/
