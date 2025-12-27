28日午後3時40分に発走

中央競馬の一年の総決算、G1第70回有馬記念は28日、中山芝2500メートルを舞台に行われる。日本中央競馬会（JRA）は27日に前日最終オッズを発表。3連単で異常なオッズが出現し、ファンの間に衝撃が広がっている。

今年も豪華メンバーが集った年末の大一番。競馬を題材にしたTBS日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」のヒットもあって、例年にも増して注目を集めている。

14日に放送された「ザ・ロイヤルファミリー」最終回では2025年有馬記念が描かれ、1着1番、2着14番、3着2番の3連単1─14─2で決まった。

28日の有馬記念で1番に入ったのは単勝7番人気エキサイトバイオ（牡3、今野）、14番は15番人気アラタ（牡8、和田勇）、2番は6番人気シンエンペラー（牡4、矢作）。JRAから発表された前日最終オッズで、1─14─2の3連単は1075倍となった。

人気薄の組み合わせのため高配当ではあるが、3着に上位人気馬が入った組み合わせをさしおいて、1─14─2だけが異常に低いオッズに。ドラマ効果が如実に表れ、X上の競馬ファンから様々な声が上がった。

「みんなこの馬券だけ買いすぎ」

「サイン馬券的なものでここまでのオッズになるのは初めて見た」

「ロイヤルファミリー馬券（1─14─2）でも買ってみようかと思ったらみんな買ってた」

「ロイヤルファミリー馬券だけ死ぬほど売れてる」

「有馬記念、1→14→2だけしこたま売れてるのウケる」

「有馬記念、やっぱりアタイは1─14─2の3連単でいかせてもらうぜ」

「みんなロイヤルファミリーに脳を焼かれ過ぎでは」

有馬記念は午後3時40分に発走となる。



