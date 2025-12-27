J¥¯¥é¥Ö¿·¥æ¥Ë¤Ç¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥¯¥é¥Ö¥«¥é¡¼Éõ°õ¡×¡¡ÂçÃÀ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë¶Ã¤¡ÖÍ·¤Ó¿´¤ä¤Ê¡×
Ä¹Ìî¤¬¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈ¯É½
¡¡ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¤Ï12·î27Æü¡¢¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤«¤é¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Ø¤ÎÂçÃÀ¤Ê¥«¥é¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸Éõ°õ¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖºÆµ¯¡×¡£¸·¤·¤¤¸½¼Â¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿²áµî2¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢Ì¤Íè¤Ø¿Ê¤à¤¿¤á¤ÎºÆ½ÐÈ¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£FP 1st¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢¾¡Íø¤Î¿§¤Ç¤¢¤ê¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î³Ð¸ç¤ò¹þ¤á¤¿¡Ö¥Í¥¤¥Ó¡¼¡×¤ò¥á¥¤¥ó¥«¥é¡¼¤ËºÎÍÑ¡£¶»¤Î±ü¤Ë¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¡×¤Î¾ðÇ®¤òÇ³¤ä¤·¡¢¶¯¤¤¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¤Ø¤ÎÌëÌÀ¤±¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¡ÖºÆµ¯¡£ÆÃÊÌ¤ÊÈ¾Ç¯¤ò¡¢¤½¤Î¿È¤ËÅ»¤¨¡£¸·¤·¤¤¸½¼Â¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿2024¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç·Þ¤¨¤ë¡¢¤¿¤À¤Î¡È¤Ä¤Ê¤®¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢ÂçÀÚ¤ÊÈ¾Ç¯¡£Ì¤Íè¤Ø¿Ê¤à¤¿¤á¤ÎºÆ½ÐÈ¯¤ò¡¢¤³¤Î¿§¤È¶¦¤ËÀï¤¤È´¤¯¡×¤È¡¢¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¹þ¤á¤¿·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¸½¾õ¤òÂÇÇË¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡×¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Ë¡×¡ÖÍ·¤Ó¿´¤ä¤Ê¤¡¡×¡Öº£Ç¯¤Î¥æ¥Ë¤Î¿§°ã¤¤¤È¤Ï¡ª¡×¡Ö¥Û¡¼¥à¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤¬º°¿§¡ª¡©¡×¡Öº°¤ÏÃå¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤é³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥¯¥é¥Ö¥«¥é¡¼¤Ê¤·¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÂçÃÀ¤Ê¤³¤È¤Ï¤ä¤ì¤ë»þ¤Ë¤ä¤Ã¤È¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¤Ç´ò¤·¤¤¡×¡Ö¥Û¡¼¥à¥æ¥Ë¤¬º°¡ª¡×¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤¬¥ª¥ì¥ó¥¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡©¡×¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤È¡×¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸Éõ°õ¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¥«¥é¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÃå¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë