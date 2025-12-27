JRT»Í¹ñÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

27Æü¸áÁ°¡¢ÌÄÌç»Ô¤Î¥¹ー¥Ñー¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¡¢¹âÎðÃËÀ­¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Ãó¼Ö¼ÖÎ¾2Âæ¤È¼«Å¾¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÎÃËÀ­¤¬Â­¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë¤Ê¤É¤ÎÂç¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Ãó¼Ö¾ì¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤­¤¿·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¡¦¡¦¡¦¡£

¤·¤«¤·¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¡¦¡¦¡¦¡£

»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÄÌç»ÔÉïÍÜÄ®¤Î¥¹ー¥Ñー¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢27Æü¸áÁ°9»þ50Ê¬º¢¡¢87ºÍ¤ÎÃËÀ­¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Ãó¼ÖÃæ¤Î¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¤¢¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ°¿Ê¤·¤Æ¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÎÃËÀ­¤ò¤Ï¤Í¤Þ¤·¤¿¡£

·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ÊÌ¤Î¼Ö¤Ë¤â¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿81ºÍ¤ÎÃËÀ­¤¬¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤È¼Ö¤Î´Ö¤Ë¶´¤Þ¤ì¡¢ÈÂÁ÷»þ°Õ¼±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ¬¤«¤é½Ð·ì¤·¤¿Â¾¡¢Â­¤Î¹ü¤òÀÞ¤ëÂç¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÌÜ·â¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÃËÀ­¤Ï»ö¸ÎÄ¾¸å¡¢ÊòÁ³¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥¯¥»¥ë¤È¥Ö¥ìー¥­¤òÆ§¤ß´Ö°ã¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ñ»Ý¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£