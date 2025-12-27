ÌÄÌç»Ô¤Î¥¹ー¥ÑーÃó¼Ö¾ì¤Ç»ö¸Î ¥¢¥¯¥»¥ëÆ§¤ß´Ö°ã¤¨¤«¡ÚÆÁÅç¡Û
27Æü¸áÁ°¡¢ÌÄÌç»Ô¤Î¥¹ー¥Ñー¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¡¢¹âÎðÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Ãó¼Ö¼ÖÎ¾2Âæ¤È¼«Å¾¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÎÃËÀ¤¬Â¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë¤Ê¤É¤ÎÂç¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãó¼Ö¾ì¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤¤¿·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¡¦¡¦¡¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¡¦¡¦¡¦¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÄÌç»ÔÉïÍÜÄ®¤Î¥¹ー¥Ñー¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢27Æü¸áÁ°9»þ50Ê¬º¢¡¢87ºÍ¤ÎÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Ãó¼ÖÃæ¤Î¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¤¢¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ°¿Ê¤·¤Æ¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÎÃËÀ¤ò¤Ï¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿81ºÍ¤ÎÃËÀ¤¬¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤È¼Ö¤Î´Ö¤Ë¶´¤Þ¤ì¡¢ÈÂÁ÷»þ°Õ¼±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ¬¤«¤é½Ð·ì¤·¤¿Â¾¡¢Â¤Î¹ü¤òÀÞ¤ëÂç¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ·â¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÃËÀ¤Ï»ö¸ÎÄ¾¸å¡¢ÊòÁ³¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥¯¥»¥ë¤È¥Ö¥ìー¥¤òÆ§¤ß´Ö°ã¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ñ»Ý¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£