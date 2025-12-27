石井杏奈、迷彩服姿で登場 上田竜也らと的当てゲーム楽しむ
俳優の石井杏奈（27）が27日、都内で開かれたテレビ東京のドラマNEXT『聖ラブサバイバーズ』の記者会見に出席。迷彩服姿を見せた。
【写真】ひざを曲げて、狙いを定めて…片目をつぶって“銃”を発射する石井杏奈
石井は本作のタイトルにちなみ、迷彩服姿で登場。防弾チョッキのような装備もまとっていた。
会見では、共演する上田竜也らと的当てゲームに挑戦。ボールを発射する“銃”を的に目がけて当てた。ひざを曲げて片目をつぶり、様になった姿を見せていた。
『聖ラブサバイバーズ』は来年1月7日深夜0時30分から放送される。原作は「ホタルノヒカリ」「西園寺さんは家事をしない」などの数々の話題作を生み出す、ひうらさとるによる同名作だ。
アラサー女子＆男子が抱える悩みや葛藤、欲望に真っ向から向き合い、自分に正直に生きることへの意義をリアルに描いた、結婚というハッピー“エンド”のその先の、“愛”と“性”の冒険譚となっている。会見には石井、上田のほか、佐津川愛美、山谷花純、原作者のひうらさとる氏が登壇した。
