上田竜也、“マニアック”な温泉愛明かす「旅館に行くとずっと…」 会見では的当てゲーム楽しむ
俳優の上田竜也（42）が27日、都内で開かれたテレビ東京のドラマNEXT『聖ラブサバイバーズ』の記者会見に出席。“マニアック”な温泉愛を語った。
【写真】かっこいい…迷彩服姿の上田竜也
上田は“一途に愛していること”を聞かれ、「温泉が好きでしょうがない」と回答。「マニアックなので、旅館に行くと、午後3時からチェックインすると、夕飯までずっと風呂に入る」と話した。
さらに「ごはん食べて寝るまでまた風呂に入って、朝飯の前にも入る。外気浴をやるのもすごい幸せで、温泉が好きですね」と語った。上田は的当てゲームを行い、共演者と楽しんだ。
『聖ラブサバイバーズ』は来年1月7日深夜0時30分から放送される。原作は「ホタルノヒカリ」「西園寺さんは家事をしない」などの数々の話題作を生み出す、ひうらさとるによる同名作だ。
アラサー女子＆男子が抱える悩みや葛藤、欲望に真っ向から向き合い、自分に正直に生きることへの意義をリアルに描いた、結婚というハッピー“エンド”のその先の、“愛”と“性”の冒険譚となっている。会見には上田のほか、主人公役を務める石井杏奈、佐津川愛美、山谷花純、原作者のひうらさとる氏が登壇した。
