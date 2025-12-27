Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡¡ÅÚ²¼ºÂ¤·¤Æ¼Õ¤ê¤¿¤¤Ì¾ÇÏ¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò¡ª¡ÖÊë¤ì¤ÎÃæ»³¤Ï¡Ä¡×¤Èµ¿Ìä¤â¡ÄÍÇÏµÇ°¤Ç´°¾¡
¡¡DeNA¤ÎÆ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤Î¶¥ÇÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥«¥ó¥Æ¥ì¶¥ÇÏ¡Ú¸ø¼°¡Û¡×¤ÎÈÖÁÈ¡ÖËÜÌ¿¥é¥¸¥ª¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÅÚ²¼ºÂ¤·¤Æ¼Õ¤ê¤¿¤¤Ì¾ÇÏ¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö»ä¤ÎËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÍÇÏµÇ°¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢MC¤Î¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¡¦Æâ³¤¿ò¤È¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç22Ç¯¤ÎÍÇÏµÇ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÇ¯¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ç¤Ï¡¢3ºÐÇÏ¤Î¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹¤¬2ÇÏ¿È1/2¤Î´°¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡Æ£Ï²¤Ï¡ÖÅìµþ¤Ç¤ÏÀÚ¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤±¤ÉÊë¤ì¤ÎÃæ»³¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¤³¤Î»þ¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ç¤Ï¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹¤òµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤È
¡¡¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹¤Î´°¾¡¤Ë¡ÖÅÚ²¼ºÂ¤·¤Æ¼Õ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¤È¡¢Æâ³¤¤¬¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¤¤¤ì¤Æ¤³¤ÎÏÃÂê¤òÄù¤á¤¿¡£