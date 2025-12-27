¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Û¥ê¥Ç¡¼¡ª¡×¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¡¢²÷¿Ê·â¤Î1Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡È¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Ë±þ±ç¤ÎÀ¼»¦Åþ
¡¡º£Ç¯Âç³èÌö¤À¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¡¢Ç¯Ëö¹±Îã¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼°§»¢¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Éé½ý¡ÈÂçÌåÀä¡ÉÄ¾¸å¤Î¾Ð´é¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é±þ±ç¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜ¿Í½÷»Ò¡¢¾Ð´é¤¬âÁ¤·¤¤¡È¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¼«»£¤ê¡É
¡¡WWE¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤¬¼«¿È¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Û¥ê¥Ç¡¼¡ª¡×¤È°§»¢¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¥¤¥è¤ÏÎÐ¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¡ÖRAW¡×¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥»¥Ã¥È¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤ò¸ø³«¡£ÊüÁ÷ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¹ø¤ÎÄË¤ß¤ò¤³¤é¤¨¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢Éé½ý²Õ½ê¤ò²¡¤µ¤¨¤Ê¤¬¤éÌåÀä¤¹¤ëÄË¡¹¤·¤¤¾ìÌÌ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¿´ÇÛ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ïµ¨Àá¤Î°§»¢ÊÖ¤·¤äÍÆ»Ñ¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÅöÆü¤ÎÅê¹Æ¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¢¥¤¥è¡ª¡×¡Ö¥¤¥è¤µ¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥¤¥è¤µ¤óåºÎï¡×¤È¡¢Èþ¤·¤µ¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤âÌÜÎ©¤Ä¡£¤Þ¤¿¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡£¿·Ç¯¤Ë¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤ò¼è¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Í¡×¤È¡¢²¦ºÂÄ©Àï¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿±þ±ç¤â´ó¤»¤é¤ì¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯¤Î¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤Ï3·î¤Ë½÷»ÒÀ¤³¦²¦¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢WWE½÷»Ò7¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤òÃ£À®¤·¤¿¡£4·î¤Î¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ë¥Þ¥Ë¥¢¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í½é¤È¤Ê¤ë¥¿¥¤¥È¥ëËÉ±Ò¤âÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤Ê¤É²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤¿¡£¸åÈ¾Àï¤Ï¡Ö¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¡Ê¥¢¥¹¥«¡õ¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¡Ë¡×¤È¤ÎÆüËÜ¿ÍÆ±»Î¤Î¹³Áè¤¬·ã²½¡£¸½ºß¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¢¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¡Ö¥«¥Ö¥¡×¤¬ÊÝ»ý¤¹¤ëWWE½÷»Ò¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥à²¦ºÂ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ËÄê¤á¤¿¡£
¡¡Íè¤¿¤ë1·î5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡Ë¤Î¡ÖRAW¡×¤Ç¡¢¥ê¥¢¤È¤Î¥¿¥Ã¥°²¦ºÂÄ©Àï¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯ÌÀ¤±Áá¡¹¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò½ä¤ëÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£
