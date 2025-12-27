¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤Ë¼ÖÆÍ¤Ã¹þ¤à¡ÄÅ¹ÊÞÁ´¾Æ¡¡±¿Å¾¤Î¹âÎðÃËÀ¡ÖÁàºî¸í¤Ã¤¿¡×¡¡ÀéÍÕ
27ÆüÃëÁ°¡¢ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¤Î¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤Ë¹âÎð¤ÎÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¾èÍÑ¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç½Ð²Ð¤·¡¢Å¹ÊÞ¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È27Æü¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¡¢ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»ÔÆîÂçÌî¤Î¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤Ç¡Ö¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ßÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾èÍÑ¼Ö¤¬Å¹¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Æ½Ð²Ð¤·¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½2»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¼Ö¤Ê¤É¤¬¾Æ¤±¡¢2³¬·ú¤Æ¤ÎÅ¹ÊÞ¤âÁ´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢Å¹¤Ë¿Í¤Ï¤ª¤é¤º¡¢¥±¥¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿70Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ¤âÆ¨¤²½Ð¤·¤ÆÌµ»ö¤Ç¡¢¡ÖÎÙÀÜ¤¹¤ëÃó¼Ö¾ì¤ËÃó¼Ö¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¥®¥¢Áàºî¤ò¸í¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£