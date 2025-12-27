史上初“３冠”鹿島ユースの11番がJ３クラブに加入！「常に謙虚な姿勢を忘れず、日々成長し続けます」
J１の鹿島アントラーズは12月27日、鹿島ユースの長疾風（鹿島学園３年生）が、J３の高知ユナイテッドSCへの加入が決まったことを発表した。
今季の鹿島ユースは「日本クラブユースサッカー選手権（U-18）」「Jリーグユース選手権」「U-18高円宮杯プレミアリーグ」を制し、史上初の３冠を飾った。
偉業達成のチームで11番を背負った長は、クラブを通じて「鹿島アントラーズという素晴らしいクラブ、そして素晴らしいスタッフや仲間に出会えたことは、自分にとって大きな財産であり、かけがえのない時間でした」とコメント。「ユースで学んだことを次のステージでも活かして、常に謙虚な姿勢を忘れず、日々成長し続けます。３年間、ありがとうございました」と感謝した。
また高知の公式サイトでは、以下のように意気込みなど伝えた。
「この度、2026年シーズンより高知ユナイテッドSCに加入することになりました、長疾風です。
幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としての第一歩を、高知ユナイテッドSCでスタートできることを大変光栄に思います。
どんな時も一番応援してくれ、支えてくれた家族、そしてこれまで自分の成長のためにご指導いただいた指導者の方々、チームメイトへの感謝の気持ちを忘れず、どんな時も謙虚に、そして一所懸命戦い、応援してくださる方々の期待に応えられるよう頑張っていきます。
１日でも早くチームの勝利に貢献できるよう、自分の持っている力をすべて注ぎ込み、高知ユナイテッドSCのために全力で戦います。応援よろしくお願いします」
無限の可能性を秘めた俊英の活躍に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
今季の鹿島ユースは「日本クラブユースサッカー選手権（U-18）」「Jリーグユース選手権」「U-18高円宮杯プレミアリーグ」を制し、史上初の３冠を飾った。
偉業達成のチームで11番を背負った長は、クラブを通じて「鹿島アントラーズという素晴らしいクラブ、そして素晴らしいスタッフや仲間に出会えたことは、自分にとって大きな財産であり、かけがえのない時間でした」とコメント。「ユースで学んだことを次のステージでも活かして、常に謙虚な姿勢を忘れず、日々成長し続けます。３年間、ありがとうございました」と感謝した。
また高知の公式サイトでは、以下のように意気込みなど伝えた。
幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としての第一歩を、高知ユナイテッドSCでスタートできることを大変光栄に思います。
どんな時も一番応援してくれ、支えてくれた家族、そしてこれまで自分の成長のためにご指導いただいた指導者の方々、チームメイトへの感謝の気持ちを忘れず、どんな時も謙虚に、そして一所懸命戦い、応援してくださる方々の期待に応えられるよう頑張っていきます。
１日でも早くチームの勝利に貢献できるよう、自分の持っている力をすべて注ぎ込み、高知ユナイテッドSCのために全力で戦います。応援よろしくお願いします」
無限の可能性を秘めた俊英の活躍に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集