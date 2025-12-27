º£Ç¯¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¡Ä°¤Éôµð¿Í¤ËÇ¯¤ÎÀ¥¤Ë¸½¤ì¤¿¡È±ç·³¡É¤Ë¥Õ¥¡¥óÃíÌÜ¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¶¯¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¡×²ÝÂê¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤Ë¸ü¤ß¤ò¤â¤¿¤é¤¹Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«
¥Þ¥¿¤Ï160¥¥íÄ¶¤¨¤Î¹äÂ®µå¤â»ý¤ÁÌ£¤È¤Ê¤ë
¡¡µð¿Í¤Ï12·î26Æü¡¢¿·³°¹ñ¿Í¤È¤·¤ÆÁ°¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹»±²¼3A¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¿¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß26ºÐ¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é½Ð¿È¤ÎºÇÂ®161¥¥í¤ÎÂç·¿±¦ÏÓ¤Ç¡¢º£µ¨¤Ï3A¤Ç¤¹¤Ù¤Æµß±ç¤È¤·¤Æ42»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£3¾¡3ÇÔ2S¡¢ËÉ¸æÎ¨5.08¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç¤Ï¼ç¤ËÀèÈ¯¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤ëÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤Î°ì³Ñ¤òËä¤á¤ë³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¿¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö»ä¤ÎºÍÇ½¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤Âç¤¤Ê´î¤Ó¤È¶½Ê³¤ò´¶¤¸¡¢Ä¹¤¤Îò»Ë¤ÈÀ¤³¦Åª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¸Ø¤ëÌ¾ÌçµåÃÄ¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶¥Áè¿´¤¬¶¯¤¯¡¢¾ï¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¸¥¿ÈÅª¤ÊÁª¼ê¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿µð¿Í¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢º£µ¨2·å¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤Î¤Ï»³ºê°Ë¿¥¤Î¤ß¡£2µ¨Ï¢Â³¤Î³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿¸Í¶¿æÆÀ¬¤ÏÃù¶â¤òºî¤ì¤º¡¢ÀèÈ¯±¦ÏÓÏÈ¤ËÄêÃå¤·¤¿¼ã¼ê¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¹äÏÓ¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï½õ¤Ã¿Í±¦ÏÓ¤È¤·¤Æ¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥É¥é1¤Î¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥¦¥¤¥Ã¥È¥ê¡¼¤â³ÍÆÀ¡£2025¤ÎÇ¯Ëö¶á¤¯¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËGÅÞ¤«¤é¤â¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¶¯¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¡×¡ÖÀèÈ¯ÉÔÂ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤Êä¶¯¡×¤Ê¤É¡¢Â³¡¹¤ÈÈ¿¶Á¤¬³È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°¤ÉôÀ¯¸¢²¼3Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¤ÏVÃ¥²ó¤Ë¸þ¤±¡¢ÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ë¡£¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¹äÏÓ¤¬¥Á¡¼¥à¤Ç¤É¤ó¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]