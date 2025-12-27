RKK

·§ËÜ¸©±×¾ëÄ®¤Ç¡¢¥é¥ó¥Êー¤¿¤Á¤¬·òµÓ¤ò¶¥¤¦¥íー¥É¥ìー¥¹Âç²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

º£Ç¯¤Ç5²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö±×¾ë¸øÇ§¥íー¥É¥ìー¥¹Âç²ñ¡×¤Ë¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç685¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö10¥­¥í¤ÎÉô¡×¤Ç¤Ï¡¢·§ËÜ¾ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç4²óÍ¥¾¡¤·¡¢º£Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¸ÅÀîÂç¹¸(¤Õ¤ë¤«¤ïŽ¥¤Ò¤í¤¢¤­)¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¥é¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢2°Ì¤Ç¥´ー¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥²¥¹¥È¥é¥ó¥Êー¡¡¸ÅÀîÂç¹¸¤µ¤ó(30)¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤µ¡²ñ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×

¤½¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢·§ËÜ¹©¶È¹â¹»3Ç¯¤Î±àÌÚ±ï(¤½¤Î¤­¡¦¤¨¤Ë¤·)¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

¡Ö10¥­¥í¤ÎÉô¡×¤ÇÍ¥¾¡ ·§ËÜ¹©¶È¹â¹»£³Ç¯ ±àÌÚ±ï¤µ¤ó(18)¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¤òÁö¤Ã¤¿¡Ê¸ÅÀî¤µ¤ó¤Î¡ËÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¥é¥¹¥È¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤âÈ¢º¬±ØÅÁ¤òÁö¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×