Ì¾¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¦º´¡¹²¬¿¿»Ê¡õÀ¾»³½¨Æó¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö£³½µ´Ö¤Ç£¸¥¥íÁé¤»¤¿¡×¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¤ÎÎý½¬ÎÌ
¡Öµ´·³Áâ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Âç²¼¹ä»Ë¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Î¤â¤È¡¢º£¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É²á¹ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¤ÎÎý½¬¡£Ì¾Åê¼ê¡¢Ì¾Êá¼ê¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿º´¡¹²¬¿¿»Ê¤µ¤ó¤ÈÀ¾»³½¨Æó¤µ¤ó¤¬¡¢¤È¤â¤Ë´À¤òÎ®¤·¤¿¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤È¤â¤ËÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡ÊÊ¹¤¼ê¡¦TIM¥ì¥Ã¥ÉµÈÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¥ì¥Ã¥ÉµÈÅÄ¡Ê°Ê²¼¡¢µÈÅÄ¡Ë¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ë¡Öµ´·³Áâ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Âç²¼¹ä»Ë¤µ¤ó¤¬Æþ¤ë¤È¡¢Îý½¬¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÎý½¬¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
À¾»³½¨Æó¡Ê°Ê²¼¡¢À¾»³¡Ë¡¡¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤¬¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤Ê¡£
º´¡¹²¬¿¿»Ê¡Ê°Ê²¼¡¢º´¡¹²¬¡ËÄ«£¹»þ¤ËÎý½¬¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ï¶¯²½Îý½¬¡£Áö¤Ã¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Î£³»þ´Ö¤Ç¤¹¡£ À¾»³¡¡¤Þ¤º¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÁö¤ê»Ï¤á¡¢¡Ö½ù¡¹¤ËÀ°Îó¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢Áö¤ê¤Ê¤¬¤éÀ°Îó¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¤¥Á¡¢¥¤¥Á¡¢¥¤¥Á¡¢¥Ë¡¢¤½¡¼¤ì¡ª¡×¤Ã¤Æ³Ý¤±À¼¤ò¤·¤Æ¤º¤Ã¤ÈÁö¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤Þ¤º¤Ï10¼þ¤°¤é¤¤¡£¤À¤¤¤¿¤¤20Ê¬¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡£ºÇ¸å¤Î¤Û¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¥é¥¹¥È£³¼þ¤°¤é¤¤¤Ï¤Û¤ÜÁ´ÎÏ¥À¥Ã¥·¥å¡£À¼¤â½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤À¤«¤é¡¢¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¥Ä¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤½¤ì¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ëÁö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤½¤³¤Î¥Ý¡¼¥ë¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤éÁö¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êÁö¤Ã¤Æ......¤½¤Î·«¤êÊÖ¤·¤¬10²ó¤°¤é¤¤Â³¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£
µÈÅÄ¡¡³§¤µ¤ó¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡© º´¡¹²¬¡¡ËÍ¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
À¾»³¡¡¤½¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ëÁö¤ÎºÇ¸å¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É£±¼þ¤òÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÂç²¼¤µ¤ó¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¸å¤í¤Î¤Û¤¦¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡ÖÆó·³¤Ë¹Ô¤±¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¡£¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï¼ê¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÆó·³¡×¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤éºÇ¸å¤Î£±¼þ¤Ï¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ë£²¡¢£³¼þ¡¢À¼¤ò½Ð¤·¤ÆÁö¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¡£¤½¤ì¤«¤é¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤·¤ÆÊ¢¶Ú¡¢ÇØ¶Ú¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿¥À¥Ã¥·¥å¤Ç¤¹¡£
µÈÅÄ¡¡¤Þ¤ÀÁö¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
À¾»³¡¡¹ç´Ö¤ËÂÎÁà¤òÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¥À¥Ã¥·¥å¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢£±»þ´Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁö¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
µÈÅÄ¡¡¤É¤ì¤°¤é¤¤ÂÎ½Å¤Ï¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
º´¡¹²¬¡¡ËÍ¤Ï£³½µ´Ö¤Ç£¸¥¥íÁé¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢½©¥¥ã¥ó¥×ºÇ¸å¤ÎÆü¤ËÂÎ½Å¤ò·×¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Öº£¤ÎÂÎ½Å¤Ç£²·î£±Æü¤ËÍè¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Í×¤¹¤ë¤Ë12·î¡¢£±·î¤ÇÂÀ¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£¸¥¥íÁé¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÂÎ½Å¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤À¤·ÀäÂÐ¤ËÂÀ¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢Å´¥¢¥ì¥¤¤ò¹ø¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤Õ¤¿¤ÄÆþ¤ì¤Æ·×¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µÈÅÄ¡¡¥Ð¥ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
º´¡¹²¬¡¡¥Ð¥ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µÈÅÄ¡¡Åö»þ¤Î¤½¤Î¥¥Ä¤¤Îý½¬ÊýË¡¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
À¾»³¡¡ºÇ½ªÅª¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê40ºÐ¤°¤é¤¤¤Þ¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼ã¤¤»þ¤Ë¸·¤·¤¤Îý½¬¤ò¤·¤¿¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£¤Î»Ò¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï²¿¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º´¡¹²¬¡¡½©¤ÏËÜÅö¤Ë¸Î¾ã¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤°¤é¤¤Îý½¬¤ò¤ä¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¡ÖÄË¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤éµ¢¤é¤µ¤ì¤ë¤·¡¢¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤ò´¬¤¤¤Æ¡¢ÄË¤¤¤Ê¤«¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Î¤ª¤«¤²¤«¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄË¤¤¤°¤é¤¤¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î»Ò¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄË¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÖÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ËÅÁ¤¨¤Æ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤ÎÁª¼ê¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÎ¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸Î¾ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¾¯¡¹¤ÎÄË¤ß¤Ê¤éÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¾»³¡¡¡ÖÄË¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢Æó·³¤Ë¹Ô¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Í¡£¼«Ê¬¤¬µÙ¤à¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤ê¤Ë½Ð¤¿¿Í¤¬³èÌö¤·¤¿¤é¡¢Ìá¤ë¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤·¡£
µÈÅÄ¡¡Åö»þ¡¢°ìÈÖº¬À¤¬¤¢¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¡©
À¾»³¡¡º¬À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÄ®ÅÄ¸øÆóÏº¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Â¤òÇ±ºÃ¤·¤Æ¤â¾¾ÍÕ¾ó¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¾¾ÍÕ¾ó¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¡¢µÙ¤ó¤Ç¤ª¤±¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÅÄ¡¡¤Ç¤Ï¡¢Í×ÎÎ¤¬¤è¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¡© º´¡¹²¬¡¡À¾»³¤Ç¤¹¤è¡£
À¾»³¡¡ËÍ¤Ï¡¢Í×ÎÎ¤è¤¯¤·¤Ê¤¤¤ÈÂÎ¤¬»ý¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¼éÈ÷Îý½¬¤Î»þ¤Ë¥³¡¼¥Á¤È°ìÈÖ¶á¤¤¾ì½ê¤Ë¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Âç²¼¤µ¤ó¤ÏÀäÂÐ¤ËÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¼ÙËâ¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÉáÄÌ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éÁ÷µå¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÊÉáÄÌ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤è¤êÄ¹¤¤¡Ë¥Î¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥È¤Ç¼ÙËâ¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯Åê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤É¤Ä¤«¤ì¤ë¡£
º´¡¹²¬¡¡Âç²¼¤µ¤ó¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤½¤³¤«¤é¥Þ¥¤¥¯¤ÇÅÜ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ô¥ê¥Ô¥ê¥à¡¼¥É¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
µÈÅÄ¡¡¤¹¤´¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤È»×¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
À¾»³¡¡ËÍ¤ÏÀµÅÄ¹Ì»°¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤À¤±¸·¤·¤¤Îý½¬¤ò¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¥Þ¥·¥ó¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Þ¤ÀÎý½¬¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤ËÌëÄÌ¤·Í·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡££²¡¢£³»þ´Ö¤·¤«¿²¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÍâÆü¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÍè¤ÆÉáÄÌ¤ËÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¸µµ¤¤Ç¤·¤¿¡£
µÈÅÄ¡¡¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¡©
À¾»³¡¡Îý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤È¤«¤Ï¡¢¶âËÜÃÎ·û¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ºÍÇ½¤Ç¤¹¤´¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁ°ÅÄÃÒÆÁ¤Ç¤¹¤Í¡£
µÈÅÄ¡¡À¾»³¤µ¤ó¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤È¡¢Á°ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤Ç¤Ï¡¢²¿¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
À¾»³¡¡ËÍ¤é¤Ï¤³¤³¡Ê¼êÁ°¡Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Á°ÅÄ¤Ï¤³¤Î¤Ø¤ó¡Ê¼ê¸µ¤Ë¶á¤¤¾ì½ê¡Ë¤ÇÂª¤¨¤ë¡£¼êÁ°¤À¤ÈÊÑ²½µå¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Á°ÅÄ¤Ï¡Ê°ú¤¤Ä¤±¤ë¤«¤é¡ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï£³¿Í¤°¤é¤¤¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
µÈÅÄ¡¡¤½¤Î£³¿Í¤È¤Ï¡©
À¾»³¡¡Íî¹çÇîËþ¤µ¤ó¡¢Á°ÅÄÃÒÆÁ¡¢¶âËÜÃÎ·û¤Ç¤¹¡£¥×¥íÌîµå¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤Ç¡¢£²¥¹¥È¥é¥¤¥¯°Ê¹ß¤Ç£³³ä°Ê¾åÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î£³¿Í¤À¤±¤À¤È»×¤¦¡£¤³¤Î£³¿Í¤Ï½éµå¤«¤é¤¬¤Ã¤Ä¤¤¤ÆÂÇ¤Á¤Ë¤³¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÄÉ¤¤¤³¤Þ¤ì¤Æ¤âÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£
µÈÅÄ¡¡Ìµ¸ý¤ÊÁ°ÅÄÃÒÆÁ¤µ¤ó¤ÈÌîµåÃÌµÁ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
À¾»³¡¡ËÍ¤Ë¤Ï¡¢Ìîµå¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
º´¡¹²¬¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ï´ðËÜ¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
À¾»³¡¡¼ã¤¤º¢¤Ï¤è¤¯°ì½ï¤ËÈÓ¤ò¿©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î»þ¤Ï°ì½ï¤Ë¡¢¤½¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÌîµå¤Î¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¥´¥ë¥Õ¤Î¤³¤È¤Ï£±¤«¤é10¤Þ¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µÈÅÄ¡¡Á°ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¸½Ìò°úÂà¸å¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÏÃ¤¹¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
º´¡¹²¬¡¡¤è¤¯¤·¤ã¤Ù¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
µÈÅÄ¡¡¤¢¤ì¤ò¸«¤Æ¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
º´¡¹²¬¡¡¡Ê°úÂà¤·¤Æ¡Ë¤³¤ì¤À¤±ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
À¾»³¡¡ËÍ¤Ïº£¤ÎÁ°ÅÄ¤Ï¸«¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÀí¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ëÁ°ÅÄ¤Ï¡¢Á°ÅÄ¤Ç¤¢¤Ã¤ÆÁ°ÅÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µÈÅÄ¡¡¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Á°¤Ï¶á´ó¤ê¤¬¤¿¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢º£¤Ï¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
¡ÚProfile¡Û
º´¡¹²¬¿¿»Ê¡Ê¤µ¤µ¤ª¤«¡¦¤·¤ó¤¸¡Ë¡¿1967Ç¯£¸·î26Æü¡¢Åçº¬¸©½Ð¿È¡£89Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Ç¹Åç¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ìÆþÃÄ¡£¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤«¤é£²¥±¥¿¾¡Íø¤È£²¥±¥¿¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¡¢03Ç¯¤Ë¤Ï»Ë¾å£¶¿ÍÌÜ¤ÎÄÌ»»100¾¡100¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¡£¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï15Ç¯¤«¤é¹Åç¤Î¥³¡¼¥Á¡¢20Ç¯¤«¤é22Ç¯¤Þ¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¡¢É¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¾»³½¨Æó¡Ê¤Ë¤·¤ä¤Þ¡¦¤·¤å¤¦¤¸¡Ë¡¿1967Ç¯£··î£·Æü¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£¥×¥í£²Ç¯ÌÜ¤Î87Ç¯¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¡¢¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¹Åç¤Ë°ÜÀÒ¡£¹Åç¤Ç¤Ï94Ç¯¡¢96Ç¯¤Ë¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì³ÍÆÀ¡£¥ê¡¼¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ëÊá¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£°úÂà¸å¤Ïµð¿Í¡¢ÃæÆü¤Î¥³¡¼¥Á¤òÎòÇ¤¡£¸½ºß¤ÏÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£