º´¡¹²¬¿¿»Ê¡õÀ¾»³½¨Æó¤¬¸ì¤ë¡Ö¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×ÆþÃÄ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤ÈÅö»þ¤Î¥¥Ä¤¹¤®¤ëÎý½¬¤ÎÁ´ËÆ
¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¤Î²«¶â´ü¤ò»Ù¤¨¤¿Ì¾¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Îº´¡¹²¬¿¿»Ê¤µ¤ó¤ÈÀ¾»³½¨Æó¤µ¤ó¡£¥É¥é¥Õ¥È£±°ÌÆþÃÄ¤Îº´¡¹²¬¤µ¤ó¤È¡¢Æî³¤¥Û¡¼¥¯¥¹¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿À¾»³¤µ¤ó¤ÎÆþÃÄÅö»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é¡¢º£¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¸·¤·¤«¤Ã¤¿Îý½¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¹¤¼ê¡¦TIM¥ì¥Ã¥ÉµÈÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¥ì¥Ã¥ÉµÈÅÄ¡Ê°Ê²¼¡¢µÈÅÄ¡Ëº´¡¹²¬¿¿»Ê¤µ¤ó¤ÈÀ¾»³½¨Æó¤µ¤ó¤Î¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ÏÆ±³ØÇ¯¤Ç¡¢¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿´ü´Ö¤âÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
º´¡¹²¬¿¿»Ê¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢º´¡¹²¬¡ËÃ£Àî¸÷ÃË¤µ¤ó¤È£²Ç¯¤°¤é¤¤ÁÈ¤ó¤Ç¤«¤é¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ï¤º¤Ã¤ÈÀ¾»³¤Ç¤·¤¿¡£
À¾»³½¨Æó¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢À¾»³¡Ë12¡¢£³Ç¯ÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
µÈÅÄ¡¡Åö»þ¤Ï¥Ñ¥ó¥Á¥Ñ¡¼¥Þ¤Ë¥»¥«¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î»þÂå¤Ç¤¹¤«¡©
º´¡¹²¬¡¡¥»¥«¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¤è¡£
À¾»³¡¡¡Êº´¡¹²¬¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤ò»Ø¤µ¤·¤Æ¡Ë¤³¤ó¤ÊÈ±·¿¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
º´¡¹²¬¡¡ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ËÍ¤Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µÈÅÄ¡¡¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ï¥Ñ¥ó¥Á¥Ñ¡¼¥Þ¤Ë¥»¥«¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¡¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤¬ÄêÈÖ¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£
À¾»³¡¡¥«¡¼¥×¤Ë¤ÏÀ©Éþ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ÜÆ°¤Î»þ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ò²ÆÍÑ¤ÈÅßÍÑ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬¥«¡¼¥×¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤Ï¤â¤¦ÉáÄÌ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ò¤È¤ÄÀ¤Âå¤¬¾å¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¾å²¼¿¿¤ÃÇò¤È¤«......¡£
º´¡¹²¬¡¡¿¿¤ÃÇò¤Ëé¬é¯¡ÊÊÁ¡Ë¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤È¤«¤Í¡£ À¾»³¡¡¤½¤Î¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¥Ñ¡¼¥Þ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µÈÅÄ¡¡¤¤¤«¤Ä¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÆ±¤¤Ç¯¤Ç¤¢¤ë¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ø·¸À¤Ï¡©
À¾»³¡¡ËÍ¤Ï¹â¹»Â´¶È¤Ç¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥µ¥µ¤è¤êÁá¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥µ¥µ¤Ï¼Ò²ñ¿Í¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÅÄ¡¡À¾»³¤µ¤ó¤Ï¡¢½é¤á¤ÏÆî³¤¥Û¡¼¥¯¥¹ÆþÃÄ¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£
À¾»³¡¡£²Ç¯ÌÜ¤ÎÅÓÃæ¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥«¡¼¥×¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥µ¥µ¤è¤ê£²Ç¯È¾¤°¤é¤¤Àè¤Ë¥«¡¼¥×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥µ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¸Å³ô¤ß¤¿¤¤¤Ê´é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Æî³¤¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î£±Ç¯ÌÜ¤Ï¡¢Îý½¬¤ËÁá¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¥é¥¤¥ó°ú¤¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë½Ð¤·¤ò¤·¤¿¤ê¡¢½àÈ÷¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢£²Ç¯ÌÜ¤«¤é¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¥É¥é£±¤È°·¤¤¤¬°ã¤¦¡Û
µÈÅÄ¡¡¥«¡¼¥×¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤«¡© À¾»³¡¡ºÇ½é¤Ï£±Ç¯ÌÜ¤Î°·¤¤¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¤Î£±¸Ä²¼¤¬½ïÊý¹§»Ô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì½ï¤Î°·¤¤¤Ç¤·¤¿¡£ µÈÅÄ¡¡ÀöÂõ¤È¤«¤â¼«Ê¬¤Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
À¾»³¡¡Åö»þ¤ÎÆó·³¤ÏÁ´Éô¼«Ê¬¤ÇÀöÂõ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡££³Ç¯ÌÜ¡¢£´Ç¯ÌÜ¤°¤é¤¤¤Ë¡ÊÀèÇÚ¤Î¡Ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤òÂ´¶È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÉáÄÌ¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º¢¤Ë¥µ¥µ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
µÈÅÄ¡¡¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤«¤éÆþÃÄ¤·¤Æ¤¤¿º´¡¹²¬¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤É¤¦ÀÜ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
À¾»³¡¡¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Ç¡¢Æ±³ØÇ¯¤È¤¤¤¦¤Î¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¨¤é¤½¤¦¤Ë¤¹¤ëµ¤¤â¤Ê¤¤¤·¡¢ÉáÄÌ¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ µÈÅÄ¡¡º´¡¹²¬¤µ¤ó¤«¤é¸«¤Æ¡¢À¾»³¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤«¡©
º´¡¹²¬¡¡Æþ¤Ã¤¿»þ¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë°§»¢¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤Ï¡¢À¾»³¤¬Æ±¤¤Ç¯¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡Öº´¡¹²¬¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È·É¸ì¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤éÀ¾»³¤Ï¡Ê¤Õ¤ó¤¾¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡Ë¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤É¤Ã¤«¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆ±¤¤Ç¯¤ä¤Ç¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡ÖÆ±¤¤Ç¯¤Ë¤Ï¸«¤¨¤ó¡×¤Ã¤Æ¡£
µÈÅÄ¡¡À¾»³¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥É¥é£±¤ÇÆ±¤¤Ç¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
À¾»³¡¡ºÇ½é¤«¤é¡Ê¥Á¡¼¥à¤Î¡Ë°·¤¤¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÀäÂÐ¤Ë½ÐÀ¤¤¹¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤É¤ì¤À¤±¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤òÊá¤Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
µÈÅÄ¡¡¤½¤ÎÓÌ³Ð¤¬¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
À¾»³¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡£¥¥Á¤Ã¤È¤½¤³¤Ç¤ÎÅê»ñ¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µÈÅÄ¡¡Åê»ñ¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
À¾»³¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤È¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¡Íø¸üÀ¸¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µÈÅÄ¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ëº´¡¹²¬¤µ¤ó¤Ï£±Ç¯ÌÜ¤«¤é°ì·³¤Ç¤¹¤«¡©
º´¡¹²¬¡¡¤Ï¤¤¡£Æó·³¤Î·Ð¸³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
µÈÅÄ¡¡£±Ç¯ÌÜ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¡© º´¡¹²¬¡¡13¾¡¡Ê11ÇÔ¡Ë17¥»¡¼¥Ö¤Ç¤¹¡£
À¾»³¡¡Âç³èÌö¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£¤«¤¿¤ä¥¨¡¼¥¹¤Ç¡¢¤³¤Ã¤Á¤ÏÆó·³¤È°ì·³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¾å¤Î°·¤¤¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë·ÀÌó¶â¤Ï¤ª¤¤¤¯¤é¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
º´¡¹²¬¡¡7000Ëü¤Ç¤¹¤Í¡£
À¾»³¡¡7000Ëü¤«¡£Åö»þ¤Î¹Åç¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Åìµþ¤Ç´¹»»¤·¤¿¤é£³ÇÜ¤Ç¤¹¤è¡££²²¯±ß¤°¤é¤¤¤Î²ÁÃÍ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£µåÃÄ¤Î¤¨¤é¤¤¿Í¤Ë¡Ê¥«¡¼¥×¤Î¡Ë·ÀÌó¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ÏÊª²Á¤¬°Â¤¤¤«¤é¡¢Åìµþ¤Î£³Ê¬¤Î£±¤ä¡£Åìµþ¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤é£³ÇÜ¤Ï¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤Ç¤¤¤¤¤ó¤ä¡×¤Ã¤Æ¡£
µÈÅÄ¡¡¤½¤ì¤ÇÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
À¾»³¡¡Ç¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µÈÅÄ¡¡À¾»³¤µ¤ó¤Ï¥É¥é¥Õ¥È£´°ÌÆþÃÄ¤ÇÆî³¤¤Î·ÀÌó¶â¤Ï¤ª¤¤¤¯¤é¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
À¾»³¡¡3300Ëü¤Ç¤·¤¿¡£Æî³¤¤Ê¤éÇË³Ê¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
º´¡¹²¬¡¡Âçºå¤È¹Åç¤âÊª²Á¤Ï°ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£ À¾»³¡¡Âçºå¤È¹Åç¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ú½©¥¥ã¥ó¥×¤ÏÄÙ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¤Î´¶³Ð¡Û
µÈÅÄ¡¡Åö»þ¤Î¹Åç¥«¡¼¥×¤ÎÎý½¬¤Î¥¥Ä¤µ¤Ï¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
À¾»³¡¡¥µ¥µ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿ºÇ½é¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¡£µ´·³Áâ¡ÊÂç²¼¹ä»Ë¤µ¤ó¡Ë¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é......¡£
º´¡¹²¬¡¡ºÇ½é¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ï¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»³ËÜ¹ÀÆó¤µ¤ó¤Î´ÆÆÄ£²Ç¯ÌÜ¤Î»þ¤ËËÍ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÁêÅöÎý½¬¤¬¥¥Ä¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¹ÀÆó¤µ¤ó¤¬41ºÐ¡¢42ºÐ¤°¤é¤¤¤Ç¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î»þ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
À¾»³¡¡¤½¤Î¥¥ã¥ó¥×¤â¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥·¡¼¥º¥óÄ¾Á°¤Î½Õ¤Ê¤Î¤Ç¡ÖÄÙ¤ì¤¿¤é¤¢¤«¤ó¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ÀÆó¤µ¤ó¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤¤È°ì½ï¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âç²¼¤µ¤ó¤â£²Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½éÇ¯ÅÙ¤Û¤É¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤è¤ê¤âºÇ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤«¤é¹ÀÆó¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤¹¤ë¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¤½¤Î½©¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤¹¤è¡£Âç²¼¤µ¤ó¤â¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ÇÍè¤é¤ì¤Æ......¡£¤½¤ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤Î¤ÏËÍ¤È½ïÊý¤ÈµªÆ£¿¿¶×¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£º£¤Î»þÂå¤ËÀäÂÐÌµÍý¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£
µÈÅÄ¡¡¹â¹»¤Ç¤â·ë¹½¥Ï¡¼¥É¤ÊÎý½¬¤Ï¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
À¾»³¡¡Èæ¤Ù¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë·ù¤Ç¤·¤¿¡£
µÈÅÄ¡¡¥×¥íÌîµå12µåÃÄ¤Ç¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¹Åç¤ÎÎý½¬ÎÌ¤Ï°ìÈÖ¤Ç¤·¤¿¤«¡©
À¾»³¡¡¤¢¤Î»þ¤Ï·²¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë½©¤Ê¤ó¤«¤Ï¡¢ÄÙ¤ì¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Î¸·¤·¤µ¤ÇÎý½¬¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£
µÈÅÄ¡¡ÄÙ¤ì¤Æ¤¤¤¤⁉
À¾»³¡¡½Õ¤Þ¤Ç¤Ë¼£¤ë¤«¤é¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡ä¡ä¡äÌ¾¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¦º´¡¹²¬¿¿»Ê¡õÀ¾»³½¨Æó¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö£³½µ´Ö¤Ç£¸¥¥íÁé¤»¤¿¡×¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¤ÎÎý½¬ÎÌ
¡ÚProfile¡Û
º´¡¹²¬¿¿»Ê¡Ê¤µ¤µ¤ª¤«¡¦¤·¤ó¤¸¡Ë¡¿1967Ç¯£¸·î26Æü¡¢Åçº¬¸©½Ð¿È¡£89Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Ç¹Åç¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ìÆþÃÄ¡£¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤«¤é£²¥±¥¿¾¡Íø¤È£²¥±¥¿¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¡¢03Ç¯¤Ë¤Ï»Ë¾å£¶¿ÍÌÜ¤ÎÄÌ»»100¾¡100¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¡£¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï15Ç¯¤«¤é¹Åç¤Î¥³¡¼¥Á¡¢20Ç¯¤«¤é22Ç¯¤Þ¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¡¢É¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¾»³½¨Æó¡Ê¤Ë¤·¤ä¤Þ¡¦¤·¤å¤¦¤¸¡Ë¡¿1967Ç¯£··î£·Æü¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£¥×¥í£²Ç¯ÌÜ¤Î87Ç¯¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¡¢¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¹Åç¤Ë°ÜÀÒ¡£¹Åç¤Ç¤Ï94Ç¯¡¢96Ç¯¤Ë¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì³ÍÆÀ¡£¥ê¡¼¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ëÊá¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£°úÂà¸å¤Ïµð¿Í¡¢ÃæÆü¤Î¥³¡¼¥Á¤òÎòÇ¤¡£¸½ºß¤ÏÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£