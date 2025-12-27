専門メディア「ドジャースネーション」は２６日（日本時間２７日）、公式Ｘ（旧ツイッター）でオリックス山崎颯一郎投手（２７）のインスタグラム投稿を取り上げた。

日本の焼き肉店でドジャース山本由伸投手（２７）とオリックス山崎と広岡大志内野手（２８）の３人がピースサインで写真に収まった。「おかわり由伸」「広岡さんゴチした」との文字がつけられた。

同メディアは「山本由伸は今年のクリスマスに、元ＮＰＢチームメイトの山崎颯一郎と広岡大志と再会した」とつづった。

これに「クラッチポインツ」も「ドジャースの山本由伸が休暇中にＮＰＢのチームメイトと再会」とすぐに後追い。「ドジャースにとって、これは単なる写真撮影の機会以上の意味を持つ。むしろ、リフレッシュしたエースが自信と地に足のついた土台とともに戻ってくるのだ」とワールドシリーズＭＶＰ右腕の充実のオフを歓迎した。

球界の慣例により最年長の広岡が会計した様子。今季の活躍により広岡は年俸が倍の推定４４００万円に上がった。ドジャースと１２年３億２５００万ドル（当時約４６５億円）の契約を結んでいる山本がどうやら先輩を立てたようだ。