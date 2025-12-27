¸µ¹â¹»Ìîµå´ÆÆÄ¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¡¢¡Ö´Ë¤¯¡¢³Ú¤·¤¯¡×¤ÎÌîµå¥Á¡¼¥à¡Ã¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö
¿ÀÆàÀî¸©°½À¥»Ô¤Î¾¯Ç¯¾¯½÷Ìîµå¥Á¡¼¥à¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¡×¡£ÁÏÀß¤Ï2019Ç¯¤Ç¸½ºß¤ÎÉô°÷¤Ï29¿Í¡£³èÆ°¤Ï½µ£±²ó¡¢ÆüÍËÆü¸á¸å¤«¤é¤Î£´»þ´Ö¡£¥Á¡¼¥à¤ÎHP¤Ë¡Ø¾¡¤ÁÉé¤±¤À¤Ã¤¿¤é¾¡¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬³Ú¤·¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤½¤Î¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤«¤éÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¡Ù¤È¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¾¡Íø»ê¾å¼çµÁ¡×¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹Êý¿Ë¤Î¥Á¡¼¥à¤À¡£¤½¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤¬¿ÀÆàÀî¸©Î©°½À¥À¾¹â¹»ÌîµåÉô¤È¹çÆ±Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡ã¡ÖÍ·¤Ó¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ú¤·¤¯ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¡¢Æ°¤«¤·Êý¤ò³Ð¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¡ä
¡Ø¥¬¥Ä¥¬¥ÄÌîµå¶µ¼¼¡Ù¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Î¸Þ½½¸øÌîÂçÊåÂåÉ½¤¬Æ±¹»¤Î¸µ´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿±ï¤«¤é¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ç£³²óÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£
»Ò¤É¤âÃ£¤Ï¹â¹»À¸¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡¢Ž¢¥Æ¥Ë¥¹¥é¥±¥Ã¥ÈÌîµåŽ£¡ÖÊ£¹ç¶¥µ»¡×¡Ö·×Â¬¡×¤Î£³¤Ä¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡Ö»Ò¤É¤âÃ£¤ËÌîµå¤Î³Ú¤·¤µ¤È¹â¹»Ìîµå¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¡¢À¨¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤ÏÆ±¹»¤Î°ÙÅÄ¶³Ê¼´ÆÆÄ¡£
¡Ö¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁÈ¤à¾å¤Ç¤Þ¤º¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¡£»Ò¤É¤âÃ£¤È°ì½ï¤Ë¹â¹»À¸¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£Îã¤¨¤Ð¡Ø¥Æ¥Ë¥¹¥é¥±¥Ã¥ÈÌîµå¡Ù¤Ç¤¢¤ì¤Ð¶õ¿¶¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é»Ò¤É¤â¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤·¡¢¹â¹»À¸¤È°ì½ï¤Ë¼é¤ë¤³¤È¤Ç¡Ê¡Ö¥Ê¥¤¥¹È½ÃÇ¡ª¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥¥ã¥Ã¥Á¡ª¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡Ë¥¢¥¦¥È¤¬Êá¤ì¤ë´î¤Ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»ëÅÀ¤«¤é¤¦¤Á¤Î¸ÜÌä¤¬¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÊ£¹ç¶¥µ»¡×¤Ç¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ä¥Õ¥ê¥¹¥Ó¡¼¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ïº£¤Î»ÒÃ£¤Î±¿Æ°Ç½ÎÏÁ´ÈÌ¤¬Äã²¼·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥Ü¡¼¥ë¤ò»È¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¡ÖÍ·¤Ó¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ú¤·¤¯ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¡¢Æ°¤«¤·Êý¤ò³Ð¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤«¤é¤À¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¥Õ¥é¥¤¤òÊá¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê»Ò¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¥È¥¹¤ÎÎý½¬¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Õ¥é¥¤¤òÊá¤ë°ÌÃÖ¤ä´¶³Ð¤ò³Ð¤¨¤ë¡£¥Õ¥ê¥¹¥Ó¡¼¤ÏÈô¤ó¤Ç¤¯¤ë°ÌÃÖ¤òÍ½Â¬¤·¤Ê¤¬¤éÁö¤ë¡£¡Ø¤³¤³¤«¤Ê¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¿Áö¤ë¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Õ¥é¥¤¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤éÁö¤ë´¶³Ð¡¢Íî²¼ÃÏÅÀ¤ÎÍ½Â¬¤òÍ·¤Ó¤ÎÃæ¤ÇÍÜ¤¦¡£»Ò¤É¤â¤Ë¤·¤¿¤éÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë´¶³Ð¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Â¤ÏÌîµå¤¬¾å¼ê¤¯¤Ê¤ëÍ×ÁÇ¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê°ÙÅÄ´ÆÆÄ¡Ë
¡ã¹â¹»À¸¤Î¤ª·»¤µ¤óÃ£¤ò¸«¤Æ³Ø¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¡ä
¾¯Ç¯Ìîµå¤ÎÂ¦¤«¤é¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤È°ì½ï¤ËÎý½¬¤ò¤¹¤ë°ÕÌ£¡¢ÌÜÅª¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡Á°½Ð¤Î¸Þ½½¸øÌîÂåÉ½¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¡Ê£¶Ç¯Á°¤Ë¡Ë¾®³Ø£±Ç¯À¸¤òÃæ¿´¤Ë£°¤«¤éÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¾å¤Î³ØÇ¯¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÇ¯¿ô¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢±ß¿Ø¤òÁÈ¤ó¤ÇÂç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤¹¤È¤«¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç°§»¢¤ò¤¹¤ë¤È¤«¡¢Ìîµå¤ò¤ä¤ë¤¿¤·¤Ê¤ß¡¢¥Þ¥Ê¡¼¤È¤¤¤¦¤«¡¢Êá¤ë¡¢Åê¤²¤ë¡¢ÂÇ¤Ä¤È¤¤¤Ã¤¿µ»½Ñ°ÊÁ°¤Î¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Î¤ª¼êËÜ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¼ÂºÝ¡¢¡Ö¸µµ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª¡×¡Öµ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤Æ¹Ô¤³¤¦¤¼¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤âÃ£¤Ï¤É¤¦È¿±þ¤·¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥¥Ó¥¥ÓÆ°¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤â¥Î¥Ã¥¯¤Ç¤â¸µµ¤¤è¤¯Âç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤¹¡£¹â¹»À¸¤Î¤ª·»¤µ¤óÃ£¤ò¸«¤Æ³Ø¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ê»Ò¤É¤âÃ£¤Ï¡ËÀ¼¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¹çÆ±Îý½¬¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë³Ì¤òÇË¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¹â¹»Ìîµå¤Î´ÆÆÄ¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤âÃ£¤È°ì½ï¤ËÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¡Ø¤µ¤¡¤ä¤í¤¦¤¼¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×
¹çÆ±Îý½¬¤Î½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬¥Ü¡¼¥ë²ó¤·¤È¥Î¥Ã¥¯¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç¾Ð´é¤Ç°ì½ï¤ËÌîµå¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ª·»¤µ¤óÃ£¤Î¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤ò¡¢»Ò¤É¤âÃ£¤Ï¥Í¥Ã¥È±Û¤·¤Ë¿©¤¤Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ã¡Ö´Ë¤¯¡¢³Ú¤·¤¯¡×¤Ç¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÎéµ·¤È°§»¢¡ä
¤³¤ÎÆü¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÈô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤¬¡Ø¥¬¥Ä¥¬¥Ä¡Ù¤È¡Ø¥´¥Ó¾å¤²¡Ù¤À¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤¼¡ª¡×¤òÎ¬¤·¤Æ¡Ø¥¬¥Ä¥¬¥Ä¡Ù¡¢¸ÀÍÕ¤Î¸ìÈø¤ò¾å¤²¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÎ¬¤·¤Æ¡Ø¥´¥Ó¾å¤²¡Ù¡£¤³¤ì¤ÏÆüº¢¤«¤é°ÙÅÄ´ÆÆÄ¤¬Éô°÷Ã£¤ËÂÐ¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ê¡¢°½À¥À¾¹â¹»ÌîµåÉô¤Î¡ÖÉô·±¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
½é¤á¤Ï¾¯¤·ÃÑ¤º¤«¤·µ¤Ì£¤À¤Ã¤¿»Ò¤É¤âÃ£¤â¡¢¼¡Âè¤Ë¡Ö¥¬¥Ä¥¬¥Ä¡ª¡×¡Ö¥´¥Ó¾å¤²¡ª¡×¤È¤¤¤¦¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤ËÈ¿±þ¤·¡¢¹çÆ±Îý½¬¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢¤Ï¤Ë¤«¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÂç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Ìîµå¤Ï¸·¤·¤¯¤ä¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Ë¤¯¡¢³Ú¤·¤¯¤ä¤ë--
¤½¤ì¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Ìîµå¤òÄÌ¤¸¤¿Îéµ·¤ä°§»¢¤ÏÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤ÎÊý¿Ë¤À¡£
¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ï¤ê¸Þ½½¸øÌîÂåÉ½¤¬¹â¹»Ìîµå¤Î´ÆÆÄ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡£
¡Ö°§»¢¤ÏÁê¼ê¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤°§»¢¤ò¤·¤è¤¦¡£»î¹ç¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ï¡Ø¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê°§»¢¤ò¤·¤è¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò»Ò¤É¤âÃ£¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤âÃ£¤¬Ãæ³Ø¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÌîµåÉô¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤ËÂ¾¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ò¤Ë¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢½µ£±²ó¤Î³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤ë¤À¤±Ìîµå¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢´Ë¤¯¡¢³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Ìîµå¤òÄÌ¤¸¤¿¥Þ¥Ê¡¼¤È¤¤¤¦¤«¡¢Îéµ·¤È°§»¢¤À¤±¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ØÆ³¤·¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

