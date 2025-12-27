¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤··è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¡£ÄØÌî¤æ¤¦¤³¤¬¸ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È°ã¤¦¥«¥Ã¥È¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤È¡¢»ä¤ÎÃæ¤Î¡í¥Ü¡¼¥¤¡í¤ÏÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤Ë¡Ö½é¥°¥é¥Ó¥¢¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤äÅö»þ¤ÎÁÛ¤¤¤òÊ¹¤¯Ï¢ºÜ¡¢¡Ø½é¥°¥é¥Ó¥¢Êª¸ì¡ÁMy First Gravure Story¡Á¡Ù¡£Á°²ó¤ËÄ¹Ç¯°ú¤Â³¤¡¢Ä¹Ç¯½êÂ°¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¤Ò¤á¤â¤¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡×¤òÍèÇ¯2·î¤ËÂ´¶È¤¹¤ë¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡¦ÄØÌî¤æ¤¦¤³¡Ê¤Ä¤Ð¤¤Î¡¦¤æ¤¦¤³¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¸åÊÔ¡£
ÄØÌî¤µ¤ó¤Ï2020Ç¯7·î¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ò¤á¤â¤¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2021Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢½é¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¡£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
°Ê¹ß¡¢¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£2026Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤á¤â¤¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤òÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡¢¤Þ¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤Î¿¿Áê¤Þ¤Ç¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄØÌî¤æ¤¦¤³¤Î¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢
¡¼¡¼Á°²ó¡¢¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÄØÌî¤µ¤ó¤Ï2021Ç¯9·î¤Ë¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ç½é¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤¸¤Ä¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»¨»ï¤ÎÉ½»æ¡¦´¬Æ¬¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¼Ì¿¿½¸¤â¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë2ºýÈ¯Çä¡ª¡¡¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Ç¤á¤¶¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2025Ç¯48¡¦49¹çÊ»¹æ¡Ê»£±Æ¡¿·¬ÅçÃÒµ±¡Ë¤è¤ê
ÄØÌî¡¡¤¿¤Ï¤Ï¤Ï¡£¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤¬½Ð¤ë¤È¡¢¤Ò¤á¤â¤¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡Ê¤Ò¤á¥ª¥±¡Ë¤Î¥é¥¤¥Ö¸å¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬·ÇºÜ»ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢´¶ÁÛ¤ò¤ªÏÃ¤·¤ËÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¡£¤Ä¤¯¤Å¤¯Ä©Àï¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤â¥°¥é¥Ó¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¤è¤ê¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤È¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡¡¤Þ¤¿2024Ç¯¤Ë¤Ïµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î»î¸³¤Ë¸«»ö¹ç³Ê¡£¤ªÅ·µ¤¤Î»Å»ö¤â³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤«¤éµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¡©¡¡
ÄØÌî¡¡¤Ï¤¤¡£Âç³Ø¤âÍý³Ø²Ê¤ÎÃÏµå´Ä¶²Ê³Ø¥³¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î»ñ³Ê¤Ï¤º¤Ã¤È¼è¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Æñ¤·¤¯¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¼õ¤«¤é¤Ê¤¤¡ª¡¡£´²óÌÜ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¹ç³Ê¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡
¡¼¡¼¤º¤Ã¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤éÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£ÁêÅö¤ÊÅØÎÏ²È¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¶ìÏ«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£
ÄØÌî¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥é¥¤¥Ö¤ä¤ª»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤ò¸«¤Æ¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÅö»þ¤Î²È¤¬°ñ¾ë¤Ç¡¢Åìµþ¤Þ¤ÇÊÒÆ»3»þ´Ö¡£»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢»öÌ³½ê¤ÎÊªÃÖÉô²°¤ËÇñ¤Þ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÊªÈÎ¤ÎÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤Î²£¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¹¤´¤¯½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¤ä¤Ï¤êÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¼¡¼¹ÃÈå¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¦¥¨¥¶¡¼¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤ªÅ·µ¤¤Î»Å»ö¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ä«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤ª¤Ï¥ê¥Ê¡ª¡×¡ÊMX TV¡Ë¤Ç¤Ï1Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
ÄØÌî¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ï½é¤á¤Æ¡£¤ªÅ·µ¤¤Î¤ª»Å»ö¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ºÇ½é¤Ï¿´ºÙ¤¤¤·¡¢¥Æ¥ì¥ÓÍÑ¸ì¤â¤ï¤«¤é¤º¡¢¤·¤É¤í¤â¤É¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¥ª¥ó¥¨¥¢Ãæ¡¢²èÌÌ²¼¤Ë½Ð¤ë»ëÄ°¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡Ö¤æ¤¦¤³¤Á¤ã¤ó¡¢¤Þ¤À¡©¡×¤È¤«¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÎÀ¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ª¤«¤²¤Ç´èÄ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£½Ð±é»þ´Ö¤âºÇ½é¤ÏÁ´Éô¹ç¤ï¤»¤Æ5Ê¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÇÜ¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¤â½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡ª
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2025Ç¯8¹æ¡Ê»£±Æ¡¿ÅâÌÚµ®±û¡Ë¤è¤ê
¡¼¡¼2025Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»°ÅáÎ®¤Ç½µ¥×¥ì¤Ë³®Àû¤·¡¢2ÅÙÅÐ¾ì¡£8¹æ¡Ê2·î10ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÎÐ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç·ò¹¯Åª¤Ë¡¢48¡¦49¹çÊ»¹æ¡Ê11·î17ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ç¤Ï¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤ä³¤¤òÉñÂæ¤Ë±ð¤Ã¤Ý¤¯»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄØÌî¡¡½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤¿½Ð¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¼¡Ê¤·¤ß¤¸¤ß¡Ë¡£¤É¤Á¤é¤â¤¹¤´¤¯Èþ¤·¤¯»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤µ¤é¤ËÆ±»þÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥½¥í¶Ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎMV¤Þ¤Ç¼ýÏ¿¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢´¶·ã¤Ç¤¹¤è¡ª
¡¼¡¼ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿»£±Æ¥·¡¼¥ó¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÄØÌî¡¡¤½¤ì¤Ï¤â¤¦Á´Éô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãæ¤Ç¤â11·î¤Î»þ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿³¤¤Î¥«¥Ã¥È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Ìë¤Î¥Ó¡¼¥Á¤ò¾Ð´é¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤¿º½¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¤Ê¤Ë¤²¤Ê¤¯»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ê¥«¥á¥é¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡Ë·è¤á¥«¥Ã¥È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ï°Õ³°¤Ç¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2025Ç¯48¡¦49¹çÊ»¹æ¡Ê»£±Æ¡¿·¬ÅçÃÒµ±¡Ë¤è¤ê
¡¼¡¼ÁÇ¤Î´¶¤¸¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÄØÌî¡¡¤½¤¦¡ª¡¡ËÜÅö¤ËÁÇ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À²Ä°¦¤¯¸«¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¼¡¼¤³¤Î»þ¤Ï¡¢ÁáÄ«¤«¤éÌë¤Þ¤Ç»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÍâÆü¤¬¡Ö¤ª¤Ï¥ê¥Ê¡ª¡×¤Î½Ð±éÆü¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Û¤È¤ó¤É¿²¤º¤ËÆó»þµ¯¤¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁêÅöÈè¤ì¤Æ¡¢ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÄØÌî¡¡¤¤¤¨¤¤¤¨¤Þ¤Ã¤¿¤¯¡£Ã»»þ´Ö¤À¤±¤É¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤ó¤À¤·¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»£±Æ¤ÎÍ¾±¤¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¸µµ¤¤Ç¤·¤¿¤è¡£¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Ï»ä¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¤Ë¤³¤Ë¤³¡Ë¡ª
¡¼¡¼ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÉáÃÊ¡¢»£±ÆÃæ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÄØÌî¡¡°áÁõ¤È¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤¦¤Î¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢É½¾ð¤ä¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¼¡¼¤¿¤À»£¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ÆÎ×¤à¤È¡£¤¿¤À»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬°ã¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©
ÄØÌî¡¡¤½¤ì¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤µ¤Ã¤¤Î¥Ó¡¼¥Á¤Î¥·¡¼¥ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ïÌÌ¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡¢»ä¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤Î¤È¤Ï°ã¤¦É½¾ð¤ä¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Î¥«¥Ã¥È¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤·¤«¤â¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¤³¤Î¥«¥Ã¥È¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢ÃËÀÆÉ¼Ô¤Î¥¦¥±¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¤È¡£»ä¤ÎÃæ¤Î"¥Ü¡¼¥¤"¤¬¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼ºÇ½é¤Îº¢¤Ï¼«Ê¬¤ÎÍø¤´é¤È¤¤¤¦¤«´é¤Î¸þ¤¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ò¤ªÏÃ¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É......¡£
ÄØÌî¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¤¢¤Þ¤ê¼«Ê¬¤ò¤è¤¯¸«¤»¤è¤¦¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡©
ÄØÌî¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¤Í¡£¤½¤ì¤³¤½É½¾ð¤ä¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ò¹Í¤¨¤ë»þ¤â¡¢Æ±»þ¤Ë¤ªÊ¢¤¹¤¤¤¿¤Ê¡¢µ¢¤Ã¤¿¤é²¿¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤«¤È¤«¡¢¤µ¤Ã¤ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ª²Û»Ò¡¢ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤À¤«¤é¸å¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¤È¤«»×¤¦¤è¤¦¤ÊÍ¾Íµ¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Á³ÂÎ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¡ª¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤ä¡¼¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼¥°¥é¥Ó¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ²Ä°¦¤¤¡¢¥¥ì¥¤¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤É¤ì¤¬°ìÈÖ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÄØÌî¡¡Á´Éô´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ç¤¢¤ì¡¢»ä¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ì°Ê¾å¤ËË¾¤à¤â¤Î¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¼«Ê¬¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¤Ä¤¯¤Å¤¯¥Õ¥¡¥ó»×¤¤¤Ç¤¹¡£2026Ç¯2·î¤Ë¤Ò¤á¤â¤¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤È¡¢¤´¼«¿È¤ÎSNS¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬Â´¶È¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
ÄØÌî¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊý¸þÀ¤äÂÎÀ©¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó»Ä¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¤è¤¯¤â°¤¯¤â¤¤¤Þ¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏËÜ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¤¤Þ¤Î¤Ò¤á¥ª¥±¤ò¤Þ¤Ã¤È¤¦¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯Çº¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·é¤¯Â´¶È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤¬¥¤¥ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¤½¤Î¸åÆó¥ö·î¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â´¶È¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ë¿ÊÅ¸¤Ï¡©
ÄØÌî¡¡¤Þ¤À²¿¤â¡£¤¤¤Þ¤Ï2·îËö¤Þ¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Â´¶È¤òÈ¯É½¤·¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤ÎÀ¼¡£³§¤µ¤ó¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤º±þ±ç¤¹¤ë¤è¡×¤Ã¤Æ¡£Â´¶È¤¹¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤·¤é¤Î·Á¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤ÈºÆ²ñ¤Ç¤¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Èµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤ÏÂ³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¼¡¼¥°¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«......¡©
ÄØÌî¡¡¤¢¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó!!¡¡¤â¤Á¤í¤óÂ³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Âç¹¥¤¤Ê¤ª»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¡ª¡¡
¡¼¡¼¤¢¤È¤Õ¤¿¤Ä¼ÁÌä¤ò¡ª¡¡ÄØÌî¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤Ï¡©
ÄØÌî¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤Ï¤Ã!?¡¡¤¨¡¼¤È¡¢Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í?¡£¤¦¡Á¤ó¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤ÏÊÑ²½¤Ë¶²¤ì¤Ê¤¤¶¯¤¤¿´¡ª¡¡......¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡¼¡¼¤È¤¤¤¦¤È¡©
ÄØÌî¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤È¼«Ê¬¤ò¤È¤ê¤Þ¤¯´Ä¶¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤«¤ËÄ©Àï¤¹¤ì¤Ð¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â²¿¤«ÊÑ¤ï¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¤¤Ã¤ÈÂç¤¤¤¤Ï¤º¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤ÏÊÑ²½¤ò¶²¤ì¤º¡¢¶¯¤¤¿´¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤³¤½¤Ò¤á¥ª¥±¤òÂ´¶È¤·¤¿¸å¤â¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤ÐÂç¾æÉ×¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¤ª¡¼¤Ã¡ª¡¡¤½¤ì¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ë¤ªÌóÂ«¤Î¼ÁÌä¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄØÌî¤µ¤ó¤Ï½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¸«ÊÖ¤·¤Þ¤¹¡©
ÄØÌî¡¡¤¤¤ä......¤¢¤Þ¤ê¸«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¯½Ð¤¿¹æ¤ÏÉ¬¤ºÈ¿¾Ê²ñ¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤âº£²ó¤Î¼èºà¤Çµ×¡¹¤Ë¸«ÊÖ¤·¤Æ¡¢¸¶ÅÀ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤À¡ª¡¡¤è¡¼¤·¡ª¡¡¤ä¤ë¤¾¡ª¡¡¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡üÄØÌî¤æ¤¦¤³¡Ê¤Ä¤Ð¤¤Î¡¦¤æ¤¦¤³¡Ë¡¡
2000Ç¯8·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡µþÅÔÉÜ½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹157cm¡¡B81 W61 H82.5¡¡
¢þ2020Ç¯¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ò¤á¤â¤¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£24Ç¯3·î¤Ë¤Ïµ¤¾ÝÍ½Êó»Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯2·î¤Ò¤á¤â¤¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤«¤éÂ´¶ÈÍ½Äê¡£
¸ø¼°X¡Ú@tsubakino_hime¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@tsubakinoyuko¡Û¡¡
¡ØÈà½÷ÆüÏÂ¡Ù »£±Æ¡¿ÅâÌÚµ®±û ²Á³Ê¡¿1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ªÅ·µ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¶õ¤ä¼«Á³¤ò´¶¤¸¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¥í¥±¤¬»÷¹ç¤¦¡£ÌÀ¤ë¤¤¿§¹ç¤¤¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤ä¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤Þ¤Ç¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ë»£¤ê²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ªÈÇ¤Ï¡¢¸ÂÄê¥«¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¥½¥í¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£
¡ØÀ²¤ì´Ö¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¡Ù »£±Æ¡¿·¬ÅçÃÒµ± ²Á³Ê¡¿1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¡¢Ç®³¤¤Ç¥í¥±¡£¥¥é¥¥é¤Î¥×¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤·¤ã¤¤¤À¤ê¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¤ê¡¢Ìë¶õ¤Î¥Ó¡¼¥Á¤Çº½¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿¤ê¡£Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¡¢Èà½÷¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤·¤Ã¤È¤ê¤È¡£¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ªÈÇ¤Ï¡¢¸ÂÄê¥«¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥½¥í¥·¥ó¥°¥ë¡ØËÍ¤¬¡¢À²¤ì¤ÎÆü¤À¤Ã¤Æ¡¢±«¤ÎÆü¤À¤Ã¤Æ¡Ù ¤ÎMV¤ò¼ýÏ¿
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÂçÌîÃÒ¸Ê¡¡»£±Æ¡¿²®¸¶Âç»Ö