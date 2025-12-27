今春センバツで１９年ぶりの優勝を成し遂げ、夏の甲子園では１７年ぶりに８強入りした横浜（神奈川）が２７日、横浜市内の同校で今年の活動を納めた。

＊ ＊ ＊

山梨で開催された秋の関東大会準々決勝では、専大松戸に２−４で敗れ８強止まり。来春センバツの当確ランプは灯せず、当落線上で来年１月３０日の選考委員会を迎える。

主将の小野舜友（２年）は今年１年を振り返り、言った。

「センバツ優勝で天国も見ましたし、専大松戸戦に敗れて地獄も見ました。すごく成長させてもらった１年だと思います」

惜敗した専大松戸戦では１番打者として５打数３安打と気を吐いたが、勝利に導けなかった後悔が募った。

「最後の打席、ライト前ヒットだったんですが、ネクストの時に（村田浩明）監督に呼ばれて。高校に入って初めて『お前がチームを救ってくれ。ホームラン、狙ってみろ』と言われたんです。絶対に初球を打つ、と決めて、結果的にライト前だったんですが、あそこでホームランを打っていたら、勝敗は変わっていたと。そういう後悔しか残らなくて」

山梨から横浜に戻るバスの車中は「誰一人しゃべらずに、誰も乗っていないんじゃないかっていうぐらい、静かでした」と小野は言う。村田監督が車中で試合を振り返ると、小野は泣いた。

「監督さんの話を聞いていると『なんで勝たせてあげられなかったんだろう』と悔しくて。自分もみんなにしゃべったんですが、涙が止まらなくて…」

敗戦を引きずる中、１１月にはチームで明治神宮大会準決勝を観戦に行った。ハイレベルな攻防に目を奪われる一方、秋風に吹かれながら胸にこみ上げるのは、やはり悔しさだった。

「自分たちがここに立てていなくて、観客席から見ている違和感がすごくて。本当に情けないな、このままじゃダメだなって。もう一度、みんなで奮い立って、本当に日本一を目指さなきゃって」

ナインの目の色が変わった。そこからの練習は、鬼気迫るものになった。

「苦しい、きつい練習も甲子園のためなら、乗り越えられる。そう思ってやっています。今もうまくいくことばかりじゃないんですけど、それを乗り越えた先に見える景色を想像したら、何事にも立ち向かっていけると思うので。歯を食いしばりながら、頑張りたいと思います」

チャレンジャーとして迎える２０２６年。どん底を見たからこそ、備わった強さがある。ひたむきに鍛錬を重ね、春の訪れを待つ。（加藤 弘士）