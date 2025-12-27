1000万回再生されたフェイク投稿――万引き犯にされた4歳のクルド人の少女

――「この国に生まれたことが、罪ですか？」

日本で生まれ、日本語しか知らずに育ちながら、在留資格を持たず生きる子どもたちがいる。国民健康保険にも入れず、進学や就労の道も閉ざされ、強制送還の不安と隣り合わせの日々を送る。

子どもたちを物語の主役とした書籍『仮放免の子どもたち』では、データや政策を整理したコラムも収録し、外国人政策の「今」を描き出す。

＊本記事は、池尾 伸一『仮放免の子どもたち ｢日本人ファースト」の標的』（２６年１月２２日発売）の一部を抜粋・編集しています。

放置されるクルド人へのヘイト投稿

差別問題の専門家の間ではヘイトスピーチを放置すると、それに共感する人の裾野が広がり、さらにヘイトが過激化する「憎悪のピラミッド理論」が知られている。社会の中で、少数派の特定のグループへの誹謗中傷が放置されたままだと、同じように誹謗中傷する人たちが増え、やがてそのグループに対しては「自分たちと同じ人間ではないので何をしてもいい」という差別感情がエスカレートし、そのグループに属する人に、暴力を振るう人が出てくる。さらに暴力も放置されると、やがて大量虐殺に事態はエスカレートするというものだ。関東大震災後に起きた朝鮮の人々の虐殺も、植民地となった朝鮮の人々への差別と、それを放置し、助長した政府の責任が指摘される。

クルド人へのヘイトも、クルド人を誹謗中傷するSNSの投稿や路上デモが放置されたことから歯止めなく拡大、子どもに暴力を振るう人間が出てくるまでの事態になっている。政府は路上デモやSNS投稿で増幅された人々の不安を背景に「国民に不安が広がっている」として「不法滞在者ゼロプラン」を策定、クルド人を標的に強力に強制送還を推し進め、それがさらにクルド人への誹謗にお墨付きを与える差別の悪循環の加速につながっている。しかし、クルド人へのヘイトが燃え上がるための「燃料」となったSNSの投稿の大半は、クルド人を誹謗するために作られた「フェイク（虚偽）」投稿だった――。

フェイク投稿のために隠し撮りされた4歳の妹

その日、埼玉県川口市に住む中学校3年生のセレン（15）は学校から帰り、自宅のアパートで、スマートフォンを開きX（旧ツイッター）をみていた。2024年9月24日のことだ。小さな女の子が100円ショップのような場所を行き来している短い動画の画像が目に入った。

あれ？ 何となく4歳になる自分の妹、アスミンちゃんに似ているなあ、そう思って、画像をタップし、動画を注意して見てみた。間違いなく自分の妹だ、と確信した。後ろ姿で顔は映っていないものの、髪形は妹と同じ。ピンクのTシャツに、模様入りのスパッツ。いつも妹が着ている服だ。

そして動画にはこんな説明がついていた。

〈○○のダイソーではクルド人の子供が平気で万引きしてるのをよく見かけます。店員に声かけられてもニホンゴワカラナイと言えば済むので今後どんどんエスカレートしていく事でしょう。万引きの瞬間は顔が映ってしまっているので割愛します。〉

セレンは頭に血が上った。

「お母さん、大変だよ。こんな動画が出てるよ！」

母のフォトマに聞くと、状況はすぐに判明した。前日の9月23日、母とアスミンがスーパーマーケットの中にあるダイソーに買い物に行っていた。母の妹も一緒だった。アスミンは母から少しだけ離れ、文房具コーナーにいた。その時、母がちょっと目を離した隙に、隠し撮りされていたことが分かった。「もちろんアスミンは商品なんか盗んでいないよ」。母は言った。アスミンは単に商品をみていただけだった。動画に添えられた文章はまるで子どもが万引き常習者のような書きぶりだが、動画でも少女はただ陳列棚のそばを行ったり来たりしているだけだった。

のちに同僚の記者が、ダイソー本社に万引きがあったのか取材した際も、広報担当者は「そういった事実は確認されていない」と否定している。店内にはモニターカメラがあり、売り場状況は確認できるのだ。

しかし、セレンが投稿翌日に気づいた時点で、動画はX上で急速に拡散していた。再生回数は300万回に達していた。「やっぱりクルド人は子どもも犯罪者だ」「犯罪者は強制送還しろ」。コメントが殺到していた。

映像は無加工。後ろ姿で顔こそ映っていない。しかし、知っている人や近所の人がみればすぐに女の子がだれなのか分かった。「アスミンちゃんの動画が出ているよ。万引きしてるって」。母親や父親には親戚や知り合いから、次々電話がかかってきた。

セレンは驚き、とにかく腹が立った。何も悪いことをしていない妹が、「万引き常習犯」にされているのだ。

警察に駆け込んだけれど……

動画をダウンロードして、両親と川口警察署に行き、動画をアップロードした人物を捜査するよう訴えた。クルド人団体の日本クルド文化協会もそう勧めた。いわれのない誹謗中傷は日本の刑法でも名誉毀損｛き・そん｝罪にあたるはずだった。

「もなか」という名前のアカウントだった。

しかし、警察官は言った。

「顔が映っているわけではないですからね。裸でもないので、児童ポルノでもありません。SNSを運営している『X社』も、アカウントの運営者の情報はなかなか出してくれないですしね。これだけでは捜査が難しいですね」

父親のダワンは食い下がった。

「顔が映っていなくても、知り合いならばだれか分かってしまいます。それに、ダイソー店内のモニターカメラには、隠し撮りしていた人間が映っているのではないですか」

日本語があまり得意ではない父親のために、セレンも必死で通訳をした。しかし、警察官は「事件化は難しい」との回答だった。セレンの一家はあきらめて帰った。

「警察が動いてくれないなら、これ以上はどうしようもない」。ダワンは言った。

クルド人を批判するインターネット上の投稿は、前年2023年ごろから急拡大していた。改正入管難民法の国会審議に際し、クルド人らが記者会見したことがきっかけだった。「不法滞在者のクルド人を強制送還しろ」など単純な批判だけでなく、明らかなニセの情報でクルド人を誹謗するものも多かった。

セレンは、翌年に高校の受験を控え、受験勉強に忙しい中でも、XやYouTubeでクルド人について何が投稿されているのかが気になり、チェックするのが日課になっていた。

「『クルド人』で検索すると、めっちゃ出てくる。知っているクルドの人たちの写真がさらされている。犯罪をしているとか公園を不法占拠しているとか、嘘★の情報だらけでした」

そのたびに怒りと悔しさで心をかき乱された。「頭にくるのにチェックはやめられない。最悪でした」。そしてついにフェイク投稿の攻撃は自分の妹にまで及んだのだった。

1000万回も拡散されたフェイク投稿

投稿から4日経った9月28日、投稿は消え、投稿者の「もなか」のアカウントも凍結されていた。しかし、その時点での再生回数は1000万回を超えていた。

「なぜ嘘の情報まで投稿してクルド人を悪く思わせたいのか。もう地元の人だけでなく、日本中の人がクルド人は悪いことをしていると思い込んでしまっています」

セレンはそれまではクルド人であることを恥じたことはなかった。一家はトルコ南東のガジアンテップ出身。少数民族であるクルド人は歴史的にトルコ政府に弾圧され、公的な場所でクルド語を話すことすら禁じられてきた。

父のダワンは抵抗運動に加わり、トルコ政府に勾留されたり、拷問を受けたりしたとして日本に退避。難民申請したが、入管庁から不認定とされ、在留資格がないまま申請を繰り返している。別に難民申請をしたセレンら残りの家族は、当初は在留資格を与えられていたが、22年8月に不認定が確定し在留資格を失った。一家全員が健康保険もないため病気になっても医療機関に自由に行けず、県外にも自由に出られない「仮放免」の状態だった。

しかし、苦しい生活の中でもセレンはクルドの誇りを持って生きてきた。特に毎年3月に開かれるクルドの祭り、ネウロズを楽しみにしている。

「クルドの伝統的な衣装を着て、みんなと手をつないで踊っていると、最高の気分になります」

しかし、いまは「クルド人といったら悪い印象を持たれると思う。いくら相手がいい人でも『クルド人です』と名乗ったら、悪い人だと思われるのが怖い」とおびえる。

2025年の春、セレンは川口市内の県立高校に合格した。学校でクルド人は自分一人だけだった。

「どこの国の人なの？」。入学式で初めて会った日本人の級友が聞いてきた。

「ク……」と言いかけて口ごもり、次の瞬間、答えていた。

「トルコ人だよ」

