グランドツアラー的な上質さ 優しい乗り心地

E36型BMW M3と同じエンジンを積む、ピエロの靴、Z3 Mクーペ。このパワーを受け止めるべく、Mモデルには固定ルーフが必要だと当時の技術者、ブルクハルト・ゲシェル氏は主張していた。Z3 Mロードスターも存在したが。

【画像】小さなMの魔力 2002 ターボにM3、Z3 Mクーペ、1シリーズ Mクーペ 現行のM2も 全119枚

高品質なキャビンは、適度な包まれ感が好ましい。シートは掛け心地が良く、ステアリングホイールは5スポーク。同時期のベントレーのように、スイッチやメーター類がセンターコンソールに並んでいる。



BMW Z3 Mクーペ（1998-2002年／英国仕様） ジェイソン・フォン（Jayson Fong）

発進させても、グランドツアラー的な上質さが続く。シフトレバーの短いストロークには、少し引っ掛かりがあるとしても。

間違いなく速いものの、それ以上に溢れるトルクが頼もしい。中回転域での力強さは、向かうところ敵なし。操縦性の精密さは際立たなくても、多気筒・自然吸気の響きへ聴き惚れる。南フランスまで一気に目指せそうな、優しい乗り心地にうっとりする。

Mモデル初のターボエンジン 簡単に200km/h超

こんな体験と対照的なのが、2011年の1年間だけ生産された1シリーズ Mクーペ。今回の例は、バレンシア・オレンジの塗装が眩しい。軽量・小型で後輪駆動のM135iを素材に、より高性能な部品へ置換され、本物のMへ仕立てられている。

ボンネット内に収まるのは、3.0L 6気筒ツインターボ。Mを名乗り始めて、初のターボエンジンが積まれている。リアサスペンションとワイドなリアアクスル、LSD、ブレーキ、ホイールはE92型M3からの流用。張り出たフェンダーラインが勇ましい。



オレンジのBMW 1シリーズ Mクーペと、ホワイトのBMW 2002 ターボ ジェイソン・フォン（Jayson Fong）

当時の多くの自動車メーカーと同様に、BMWも金融危機のあおりを受けた。生産数は6309台に留まり、英国へ上陸したのは450台しかない。

登場から15年が経過するものの、平然と200km/hを超えてみせる。運転免許を危ぶませる、能力の高さへ言葉を失う。近年は新車時以上の価格で取引される、隠れた人気のMモデルなこともうなずける。

今回の頂点にある1シリーズ Mクーペ

心地良い感触のシフトレバーでギアを落とし、右足へ力を込めれば、2002 ターボから続く進化の成果を実感できる。驚異的に速いだけでなく、見事なまでに扱いやすい。相当な自制心も必要といえる。

ステアリングは、今回の4台では群を抜いてハイレシオ。クイックな反面、E30型M3ほど感触は豊かではない。サスペンションは、サーキットが前提のように硬い。車重1495kgの後輪駆動に339psだから、常に正確な操縦が不可欠だ。



オレンジのBMW 1シリーズ Mクーペと、ホワイトのBMW 2002 ターボ ジェイソン・フォン（Jayson Fong）

Mモデルの高みとして、1シリーズ Mクーペが今回の頂点にあることは間違いない。良い意味で、少し狂気じみたところへ惹かれる人は多いだろう。ただし、充足度の高い運転体験を得るには、公道ではばかれる速度域へ迫る必要がある。

筆者が連れて帰るなら、E30型の初代M3になるだろう。ワインディングでもサーキットでも、存分に甘美な時間を過ごせるから。特別な日のためのワイルドカードとして、2002 ターボも逃し難いけれど。

協力：ミュンヘン・レジェンド社、マット・ウェッブ氏

小さく速い特別なBMW 4台のスペック BMW 2002 ターボ（1973〜1974年／欧州仕様）

英国価格：4221ポンド（新車時）／9万5000ポンド（約1938万円）以下（現在）

生産数：1672台

全長：4219mm

全幅：1621mm

全高：1410mm

最高速度：209km/h

0-97km/h加速：7.3秒

燃費：6.9km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：1034kg

パワートレイン：直列4気筒1990cc ターボチャージャー SOHC

使用燃料：ガソリン

最高出力：172ps/5800rpm

最大トルク：23.8kg-m/4000rpm

ギアボックス：4速・5速マニュアル／後輪駆動

BMW M3 エボII（E30型／1988年／欧州仕様）

英国価格：2万2750ポンド（新車時）／10万ポンド（約2040万円）以下（現在）

生産数：501台

全長：4345mm

全幅：1680mm

全高：1370mm

最高速度：244km/h

0-97km/h加速：6.2秒

燃費：8.9km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：1200kg

パワートレイン：直列4気筒2302cc 自然吸気 DOHC

使用燃料：ガソリン

最高出力：223ps/6750rpm

最大トルク：24.9kg-m/4750rpm

ギアボックス：5速マニュアル／後輪駆動

BMW Z3 Mクーペ（1998-2002年／英国仕様）



BMW Z3 Mクーペ（1998-2002年／英国仕様） ジェイソン・フォン（Jayson Fong）

英国価格：4万1000ポンド（新車時）／5万5000ポンド（約1122万円）以下（現在）

生産数：1112台

全長：4025mm

全幅：1740mm

全高：1306mm

最高速度：260km/h

0-97km/h加速：4.9秒

燃費：9.0km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：1420kg

パワートレイン：直列6気筒3201cc 自然吸気 DOHC

使用燃料：ガソリン

最高出力：325ps/7400rpm

最大トルク：36.0kg-m/4900rpm

ギアボックス：5速マニュアル／後輪駆動

BMW 1シリーズ Mクーペ（2011年／英国仕様）

英国価格：4万20ポンド（新車時）／5万5000ポンド（約1122万円）以下（現在）

生産数：6309台

全長：4373mm

全幅：1803mm

全高：1420mm

最高速度：249km/h

0-97km/h加速：4.9秒

燃費：8.8km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：1495kg

パワートレイン：直列6気筒2972cc ツイン・ターボチャージャー DOHC

使用燃料：ガソリン

最高出力：339ps/5900rpm

最大トルク：45.6kg-m/1500-4500rpm

ギアボックス：6速マニュアル／後輪駆動