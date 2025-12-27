タレントの安田美沙子（43）が27日、自身のインスタグラムを更新。子供と公園で遊ぶ写真を公開し、“反抗期”についてつづった。

「こどもたちを放牧」と書き出した安田。子供2人と公園で遊ぶ写真を公開し、「反抗期という成長。毎回ぶつかる。。」と子供の反抗について打ち明けた。

「パパが帰ってきて、落ち着いて話しに来た長男」と長男から歩み寄ってきたことを回想。「ママだって怒りたくないよ。でも、教えてあげたりしても、怒ってきたら、ママはどうしたらいいの？優しく伝えても、怒ってきたら、こっちも怒っちゃうよ。だって初めてお母さんになって、どうしたらいいかママもわかんないよ。大好きだから、違う場所で間違って欲しく無いから伝えたいのに、毎回喧嘩になるのママだってやだよ。。ママだからって甘えてるのも、反抗したい時期なのも知ってるからさ。。と、私が泣いた」と思いを吐露し、涙したことを明かした。

「激し目です。最近」とし、「自然のある場所だと、穏やかなんだね。放牧、だいじです」と“放牧”することの重要性を記した。

安田は2014年にデザイナーの下鳥直之氏と結婚。17年5月に長男、20年2月に次男を出産した。