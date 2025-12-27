さんま、「有馬記念」当ててフジテレビ救う？ 佐野瑞樹アナ切実な表情でお願い「さんまさん、本当に困ってるんです」
お笑い芸人の明石家さんま（70）が、27日放送のフジテレビ系『さんまウマ2025 有馬記念直前スペシャル』（後4：30）に出演。『有馬記念』を当てたらどうするか聞かれ、驚きの約束をした。
【写真】幸せそう！さんま、二千翔さんと妻の貴重な3ショット
番組では、あす28日に開催される競馬の「有馬記念」について特集。過去の名シーンや、今回出走する馬、さんまの予想などを紹介した。そのエンディングで進行役のフジテレビ・佐野瑞樹アナウンサーが「どうしますか？さんまさん、たくさん勝った場合は？」とさんまに質問。さんまは「寄付せなしゃーない……フジテレビにね（笑）」と回答した。
すると佐野アナは「ありがとうございます」と感謝し、麒麟・川島明は「さすが」と称賛。続けて佐野アナは「さんまさん、本当に困ってるんです」と切実な表情で訴えかけると、スタジオは大爆笑に包まれた。
そして川島は、道具置き場のような場所での収録だったことから、「バコーン当てて、来年はスタジオへ。さんまプロデュースや」と景気のいい話を提案。さんまは「がんばります」と笑いながらつぶやいた。
【写真】幸せそう！さんま、二千翔さんと妻の貴重な3ショット
番組では、あす28日に開催される競馬の「有馬記念」について特集。過去の名シーンや、今回出走する馬、さんまの予想などを紹介した。そのエンディングで進行役のフジテレビ・佐野瑞樹アナウンサーが「どうしますか？さんまさん、たくさん勝った場合は？」とさんまに質問。さんまは「寄付せなしゃーない……フジテレビにね（笑）」と回答した。
そして川島は、道具置き場のような場所での収録だったことから、「バコーン当てて、来年はスタジオへ。さんまプロデュースや」と景気のいい話を提案。さんまは「がんばります」と笑いながらつぶやいた。