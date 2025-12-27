¡ÖYAH YAH YAH¡×¤Çµå¾ì¤¬°ìÂÎ¤Ë¡ª¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀîÀ¥¹¸¤¬ÌÀ¤«¤¹à¼¹Ç°¤Î°ì¿¶¤êá¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸Þ½½ÍòÍª¹á¥¢¥Ê¤¬Ä¾·â
¡¡TNC¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¤Î¼ãÂë±þ±çÈÖÁÈ¡Ö¤È¤Ù¤È¤Ù¥Û¡¼¥¯¥¹¡×¤Î24ÆüÊüÁ÷Ê¬¤¬¡¢¸ø¼°YouTube¡Ö¤â¤â¥¹¥Ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç25Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤ÎºÇ¸å¤ÏÀîÀ¥¹¸ÆâÌî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£º£µ¨¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë·àÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤ÎÎ¢Â¦¤ÈÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤¿Ç®¤¤·è°Õ¤ò¸Þ½½ÍòÍª¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ê¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀîÀ¥Áª¼ê¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¾¡Éé¶¯¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇµçÃÏ¤Î¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£5·î¡¢¥Á¡¼¥à¤¬ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤àÃæ¤ÇÊü¤Ã¤¿ÂåÂÇµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Îµ²±¤Ë¤â¹ï¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀîÀ¥Áª¼ê¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢ÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤¦ºÝ¤ËÎ®¤ì¤ëCHAGE and ASKA¤Î³Ú¶Ê¡ÖYAH YAH YAH¡×¡£¥·¡¼¥º¥óÃæÈ×°Ê¹ß¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤¬Î®¤ì¤ë¤Èµå¾ìÁ´ÂÎ¤ÇÂç¹ç¾§¤¬µ¯¤³¤ë¤Û¤ÉÄêÈÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¡Ö²ñ¾ì¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤ë°ìÊý¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¡ÖÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Î¡ÊÀÅ¼ä¡Ë¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡×¤È¡¢´üÂÔ¤òÇØÉé¤¦¼Ô¤¬¸þ¤¹ç¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡¢ÆÃÍ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°²è¤Ç¤ÏÀîÀ¥Áª¼ê¤Ëº£µ¨¤Î¥Ù¥¹¥È¡ÖYAH YAH YAH¡×¤ò¼ÁÌä¡£¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡11·î24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç²ÎÀ¼¤òÈäÏª¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é°ì½ï¤Ë²¥¤ê¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¡Á¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÍÌ¾¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤òº²¤ò¹þ¤á¤ÆÇ®¾§¤·¡¢²ñ¾ì¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯¤âÅÐ¾ì¶Ê¤Ï¡ÖÊÑ¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÀë¸À¡£¡ÖYAH YAH YAH¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤¬¼«¿È¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤¦¡Ö¾¡Éé¶¯¤¤ÃË¡×¤ÎÀï¤¤¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¡²ó¤Î¡Ö¤È¤Ù¤È¤Ù¥Û¡¼¥¯¥¹¡×¤Ï2026Ç¯1·î7Æü¸á¸å9»þ54Ê¬ÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¸Þ½½ÍòÍª¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¼èºà¸åµ¡Ö¤È¤Ù¤È¤ÙÍª´©¹æ¡×¡ª¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¾ðÊó¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤àÈÖÁÈ¤Îà¥¦¥éÏÃá¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ú2025Ç¯ºÇ¸å¤Î¤´°§»¢
¤È¤Ù¤È¤Ù¤Ïº£½µ¤ÎÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢Ç¯ÆâºÇ¸å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æüº¢¤«¤éÈÖÁÈ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¡¢²þ¤á¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Î¥Û¡¼¥¯¥¹¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤¨¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ´¿´î¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤ÎÇ®ÎÌ¤Ï¡¢º£¤âÁ¯ÌÀ¤Ë¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë´Ú¹ñ¡¦¸÷½£¤Ç¤Î½é¤Î3·³±óÀ¬¼èºà¡£°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¤âÉ¬»à¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¼ã¼êÁª¼ê¤¿¤Á¤Î»Ñ¤«¤é¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤ÎÁØ¤Î¸ü¤µ¡¢Æü¡¹¤Î¶¥Áè¤Î¸·¤·¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¡¢¼çÎÏÁª¼ê¤ÎÎ¥Ã¦¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¤Ç¡¢¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤¿¼ãÂë¤¿¤Á¤Î³èÌö¤âº£Ç¯¤ÎÂç¤¤Ê¼ý³Ï¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍèÇ¯¤É¤ó¤ÊÁª¼ê¤¬Æ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¤È¤Ù¤È¤Ù¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢àº£¡¢ÃÎ¤ê¤¿¤¤á¤È»×¤¦¾ðÊó¤òÃúÇ«¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤â°ìÇ¯¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤¦¤¾¤è¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£