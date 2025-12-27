¤¦¤ÄàÂ´¶Èá¤ÎÑ»¶ÌÍÚà¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î´µ¼Ô°áá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¡Ö²¿Ãå¤Æ¤â»÷¹ç¤¦¤·²Ä°¦¤¤¡×
¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥á¥¬¥Í»Ñ¤ò¸ø³«
¡¡¸µHKT48¤ÎÑ»¶ÌÍÚ(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬à¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î´µ¼Ô°áá»Ñ¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡¡¼«Ê¬¤Ë·ò¹¯¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÏÓ¤Ë¡Ö245¡×¤ÎÈÖ¹æ»¥¤ò¤Ä¤±¤¿1Ëç¤ò¾Ò²ð¡£²½¾Ñ¤Ãµ¤¤Î¤Ê¤¤É½¾ð¤Î¥á¥¬¥Í»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Á°Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥¿¤Ï¤ë¤Ã¤Ô¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹²°·ÁÁ¥¡×¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Ï¤ë¤Ã¤Ô´èÄ¥¤ì¡×¡Ö°Î¤¤¤Ê¡¡¥ª¥¸¥µ¥ó¤ÏÉáÄÌ¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ¤È»þ¡¹°ß¥«¥á¥é¡×¡Ö¤ª»Å»öÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¡Ö²¿Ãå¤Æ¤â»÷¹ç¤¦¤·²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡Ñ»¶Ì¤Ï¡¢AKB48¤È·óÇ¤¤·¤Æ¤¤¤¿2017Ç¯¤ËÁÐ¶ËÀ¾ã³²(í¯¤¦¤ÄÉÂ)¤ò¸øÉ½¤·¡¢Ìó2Ç¯´Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¡£19Ç¯¤ËHKT48¤òÂ´¶È¤·¤¿¡£º£Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¤Î·Ð¸³¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿Ãø½ñ¡Ö1³ä¤ÎÉÔ»àÄ»¡¡¤¦¤Ä¤òÂ´¶È¤·¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î730Æü¡×¤ò´©¹Ô¤·Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£