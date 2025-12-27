àÍÎ³Ú¤ÎÅÁÆ»»Õá¾®ÎÓ¹îÌé¡¢45¼þÇ¯·Þ¤¨¤ë¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥ÈUSA¡×¶á±Æ¤Ë¡Ö50¼þÇ¯¤â¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ª¸µµ¤¤Ç¡×¤ÎÀ¼
¸µÆüÊüÁ÷¡ª¿Íµ¤²»³ÚÈÖÁÈ¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ
¡¡¡Ö¥é¥¸¥ªDJ¡×¤ÎÁðÊ¬¤±ÅªÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¾®ÎÓ¹îÌé(84)¤¬¡¢»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë²»³ÚÈÖÁÈ¤Î¹ðÃÎ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¹Ô¤¤È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1981Ç¯ÊüÁ÷³«»Ï¤Î¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥ÈUSA¡×(¸½BSÄ«Æü)¤¬¡¢45¼þÇ¯µÇ°¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¤¬2026Ç¯1·î1Æü(23»þ¡Á)ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿¾®ÎÓ¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¤¤È¤¦¤»¤¤¤³¤¦(64)¤È¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥×¡ÖRHYMESTER¡×MC¤Î±§Â¿´Ý(56)¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö½Ë¡¦45¼þÇ¯¡ª80¡Çs¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈÖÁÈ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö45¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö50¼þÇ¯¤â¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤«¤é¸«¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÍÎ³Ú¤â¾®ÎÓ¹îÌé¤µ¤ó¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ª¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡Ì¥ÎÏ¤¢¤ëÀ¼¿§¤È±Ñ¸ì¥¹¥¥ë¤ò³è¤«¤·1970Ç¯Âå¤«¤é¡Ö¥é¥¸¥ªDJ¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¾®ÎÓ¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×(¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷)¤ä¡Ö¥¹¥Í¡¼¥¯¥Þ¥ó¥·¥ç¡¼¡×(¥é¥¸¥ªÂçºå)¤Ê¤É¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ò¥Ã¥È¥Á¥ã¡¼¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥ÈUSA¡×¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÍÎ³Ú¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£